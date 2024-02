¿Cómo llegó el sector salud?

Estudié economía, tengo estudios de seguros, de administración de salud y últimamente unos cursos más sobre temas comerciales en la Universidad de Chicago y Yale. Trabajé 23 años en una compañía de seguros y luego entré al grupo San Pablo, donde tengo ya 17 años.

Desde el inicio, ya estaba un rubro vinculado…

Siempre estuve en el sector seguros y al final fui el gerente de operaciones de una empresa de seguros y manejé todo el proyecto de una EPS. Ahí entré al mundo de la salud.

¿Era algo que anhelaba?

Entré a trabajar al área contable de la empresa de seguros y ahí me jaló el tema de seguros, me gustó, es un mundo que atrae bastante y de ahí migré un poco a la salud.

En estos 40 años en los seguros y salud, ¿hay algo que lo haya marcado?

En la parte buena, conoces mucha gente importante que está dispuesta a aportar mucho en tu formación y puedes llevar ese ejemplo a la familia. En la salud, es algo más humano, de cara al paciente. El segundo día que empecé a trabajar en la clínica llego un paciente joven con un balazo en la espalda y su novia prácticamente quería arrodillarse para pedirme que lo operen.

¿Qué hizo?

Pensé que no estaba hecho para el sector salud, pero lo operaron y el paciente al poco tiempo empezó su rehabilitación, salió de la clínica prácticamente recuperado y eso me cambió la perspectiva. Dije acá hay mucho por hacer y eso hace que te sientas fortalecido, ver cómo personas que llegan en un estado bastante complicado sale bien gracias al trabajo del grupo.

¿Es un rubro atractivo para nuevos profesionales?

Es una buena oportunidad. Hay probablemente pocas áreas donde uno se puede desarrollar en algo que beneficia a la persona y lo ves de forma prácticamente inmediata. En la pandemia vivimos algo muy duro, pero te compensaba saber que dabas oportunidad de sobrevivir.

Las lecciones del trabajo hacia la familia

¿El sector de seguros y salud le ha dejado algún aprendizaje?

Hay dos cosas que me dejó el mundo de los seguros. Lo primero es que nosotros, de alguna manera, tenemos que siempre estar pensando en qué ocurre si nos pasa algo malo, algún accidente, un terremoto, un incendio, siempre tenemos que estar preparados y, veces, no cuesta mucho, pero te da mucha tranquilidad

¿Y lo otro?

Es el servicio, pensar siempre en el cliente, y en este caso, en el paciente. En alguna oportunidad veía servicio al cliente y me creía un experto. Un día, mi hijo mayor estaba chico y fuimos a su colegio. Era el Día del Padre, nos pusieron a los papas en un salón y a los niños en otros.

¿Cuál era la dinámica?

Nos dieron un papelito y nos pidieron decir cuál es el mejor momento que creíamos que nuestros hijos habían pasado con nosotros; y a los niños, les dieron un papel para que indiquen cuál era el mejor momento que habían pasado con su papá. Acabábamos de estar en Disney, y puse ello. No intercambiaron los papeles, pero sí nos dieron los papeles de nuestros hijos.

¿Que había puesto?

Que el mejor momento que pasaba conmigo era cuando él se echaba junto a mí y los dos veíamos televisión abrazados. Eso me hizo abrir los ojos y me hizo pensar que si no conozco a mi hijo no conozco nada del cliente, replanteé todo mis conceptos sobre atención. Uno puede pensar en el cliente como uno mismo, sino desde la perspectiva de lo que ellos quieren o esperan.

La vida personal y familiar

Más allá de las horas en la clínica, ¿cómo disfruta el tiempo?

Trabajar en salud es muy demandante, es 24 por siete, llaman de madrugada. En la pandemia, fue terrible y eso hace que estés muy atento a los teléfonos, puede darse alguna emergencia en la que algo puedes hacer. En lo personal, me gusta mucho el deporte, estuve en el Mundial de Brasil de Rusia, sigo a Perú a todos los partidos que puedo en el estadio, con mi familia, con mis tres hijos y mi esposa. Tratamos de hacer mucha vida familiar, me encanta hacer parrillas.

¿Juega fútbol?

Los fines de semana hago algo de deporte.

¿Hay alguna actividad fuera del sector salud que le gustaría desarrollar?

En algún momento fui profesor en una escuela de seguros, la docencia me encantó y en algún momento de mi vida fui consultor con empresas de distintos rubros. A eso dedicaría mi tiempo, tratar de enseñar a gente joven y nuevos empresarios lo que he aprendido.

