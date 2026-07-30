Los diagnósticos son una parte indispensable de todo mensaje presidencial. Permiten identificar los problemas heredados y delinear las prioridades del Gobierno entrante. En ese aspecto, el discurso de Keiko Fujimori siguió el mismo patrón de los últimos años: un balance crítico del país, anuncios de grandes reformas, promesas de infraestructura, expansión de programas sociales y un renovado compromiso con la inversión privada. Nada particularmente distinto de lo que hemos escuchado en cada cambio de gobierno.

Sin embargo, hay que reconocer que el discurso tuvo una orientación económica relativamente coherente. Reivindica la disciplina fiscal, la inversión privada, la simplificación administrativa y la reforma del Estado como motores del crecimiento. Sin embargo, esa narrativa dejó dos interrogantes sin resolver.

La primera es cómo se financiarán las promesas. Nuevas líneas del Metro de Lima, sistemas ferroviarios regionales, la duplicación de Pensión 65 y decenas de obras de infraestructura implican compromisos fiscales de enorme magnitud. Como ha ocurrido en mensajes presidenciales anteriores, no se profundizó en ello. Pero aún más importante es la segunda pregunta: ¿cómo se ejecutarán esas promesas?

El discurso también incorporó anuncios populistas. El incremento de la remuneración mínima vital a S/ 1,300 responde a una demanda social comprensible, pero debería estar alineado con un aumento de la productividad y ser debatido en el Consejo Nacional de Trabajo. Varias metas tampoco resisten un análisis técnico. Algunas son prácticamente imposibles de ejecutar en cinco años.

La composición del Gabinete ministerial tampoco despeja esas dudas. La designación de Elmer Cuba en el MEF constituye una señal acertada. Es un economista experimentado y con credibilidad para recuperar el liderazgo técnico de ese ministerio, tan deteriorado en los últimos años. Fuera de ese nombramiento, el Gabinete transmite continuidad. Varios de sus integrantes podrían haber formado parte –e incluso lo han hecho–, sin mayor diferencia, de los fugaces Gabinetes de los últimos gobiernos. Y eso resulta insuficiente para ejecutar un programa de la magnitud anunciada. Si el Ejecutivo realmente pretende transformar el Estado, necesitará ministros con un profundo conocimiento de sus sectores. Ese estándar, por ahora, no se refleja en el primer Gabinete encabezado por Luis Galarreta.

El verdadero reto del nuevo Gobierno no será únicamente ejecutar sus promesas, sino reconstruir la confianza en la capacidad del Estado para cumplirlas. La ejecución puede acelerarse con buenos equipos técnicos, pero reformas como la del Estado, la lucha contra la inseguridad o las acciones frente al fenómeno de El Niño requieren algo más: una estructura de gobierno coherente, instituciones que coordinen entre sí y políticas capaces de sostenerse en el tiempo.