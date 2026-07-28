Según reciente reporte del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (Cenepred), los huaicos e inundaciones que traerá esa anomalía climática ponen en niveles de riesgo entre “alto” y “muy alto” a 51,899 kilómetros de vías, entre asfaltadas y afirmadas.

Dado que la Red Vial Nacional tiene una longitud de 181,000 kilómetros, El Niño podría afectar un 28.67% de la misma, es decir, tres de cada diez kilómetros de carreteras.

Según esa entidad, en mayor riesgo se encuentran vías sobre todo en regiones del norte y centro del país, como Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ayacucho, Ica, Lima, etcétera.

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89 puentes críticos, ¿dónde se ubican?

Además, el Organismo Supervisor de la Inversión en la Infraestructura de Transporte (Ositrán), alerta que existen 89 puentes a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que se encuentran en estado crítico, ubicados en 13 de las 18 concesiones viales a nivel nacional, de los cuales apenas seis están siendo atendidos por ese sector.

Ubicación de puentes considerados críticos, en zonas de concesiones viales. Fuente: Ositrán

A detalle, la entidad reporta que 22 puentes críticos se ubican en la concesión de la empresa Desarrollo Vial de Los Andes (Deviandes), que tiene a su cargo la operación y mantenimiento de la Carretera Central, ninguno de los cuales ha sido atendidos por el MTC.

Le siguen otros 13 puentes críticos en el área del Concesionario Vial del Sur (Covisur), que opera el tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (IIRSA Sur) entre Arequipa y Puno, donde solo un puente está siendo atendido por la autoridad.

Una cantidad similar de infraestructuras de ese tipo en situación crítica se sitúa en la Red Vial 5, de Lima a Barranca, de los cuales cuatro son atendidos, entre otros ubicados en el resto de las concesiones.

problemas en puentes en concesiones viales, pendientes por resolver por el MTC. Fuente: Ositrán

Puentes bailey aún sin reemplazo

Sobre el tema, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, refirió que desde el 2018 ese organismo insiste en la falta de intervenciones de mantenimiento y reparaciones. Espera que el nuevo Gobierno actúe con la urgencia que la situación demanda.

Aclaró que, conforme a los contratos de concesión, las intervenciones mayores en estos puentes corresponden al MTC, ya que forman parte de la Red Vial Nacional, por lo que no constituyen una obligación de las empresas concesionarias.

Zambrano recordó que todavía existen puentes bailey instalados como solución temporal tras el fenómeno de El Niño de 2017 que aún no han sido reemplazados por estructuras definitivas.

Puntes en riesgo en el interior del país. Fuente: Ositrán

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Luz roja a cargas especiales

Como medida adicional de prevención, Zambrano exhortó al MTC a no autorizar el tránsito de camiones con cargas especiales superiores a las capacidades para las que fueron diseñados los puentes.

“Pedimos al ministerio que no autorice la circulación de vehículos con cargas especiales sobre estructuras que no están preparadas para soportarlas. Es una medida preventiva indispensable para preservar la seguridad y la infraestructura”, agregó.

Vale recordar que las cargas especiales son aquellas que exceden las dimensiones máximas permitidas para vehículos de carga, o tienen sobrepeso, y que frecuentemente son usadas por sectores como la minería, energía, hidrocarburos, construcción, etcétera.

Gremios de transporte preocupados

La situación crítica que encara la infraestructura vial y los riesgos que ahora enfrenta ante El Niño de magnitud fuerte -y que el Enfen no descarta que escale a extraordinaria- generó la reacción de diversos gremios de transporte, que expresaron a Gestión su preocupación por el tema.

Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), advirtió que el colapso de las vías, además de afectar a los transportistas, podría llevar al desabastecimiento de mercancías a los mercados, por lo que pidió al Gobierno de Fuerza Popular adoptar medidas preventivas.

En principio, refirió que necesitan una normativa clara para que las autoridades locales establezcan a tiempo planes de desvío cuando las vías principales colapsen o se vuelvan intransitables, para evitar que sean multados cuando se vean obligados a circular por vías alternas, pero donde no se permite el paso de camiones.

Además, anotó, se necesita realizar cambios normativos que permitan agilizar las obras de restauración de las vías afectadas, dado que los daños a carreteras tras El Niño del 2017, por demora en las aprobaciones de expedientes técnicos, recién fueron reparadas seis años después.

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Temen desabastecimiento de combustibles

A su turno, Javier Marchese, presidente de la Unión de Transportistas de Carga del Perú (UNT-Perú), señaló que el daño previsto en la infraestructura vial a causa de El Niño podría llevar en lo inmediato a una escasez, encarecimiento y desabastecimiento de combustibles.

Refirió que van a evaluar plantear al Gobierno que los transportistas de carga cuyos vehículos sean afectados por huaicos o inundaciones causados por El Niño sean considerados también como damnificados o víctimas de esos desastres, a fin de que el Estado les reconozca los gastos en que deban incurrir para reparar sus vehículos.

Transportistas temen que se empiece a ver problemas en el abastecimiento de combustibles a partir de agosto próximo

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CCL: urge implementar el cabotaje

Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Portuarios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), consideró que una de las medidas prioritarias que debería aprobar el nuevo Gobierno es poner en marcha el servicio de cabotaje, como alternativa al transporte de carga en carreteras.

Recordó que, contrario a impulsarlo, en el Parlamento que salió se planteó un proyecto para nacionalizar ese servicio a manos solo de empresas peruanas.

Por ello, urgió al Gobierno entrante de Keiko Fujimori, a aprobar vía decreto de urgencia, los cambios necesarios para que tanto empresas nacionales como extranjeras puedan dar ese servicio bajo las mismas condiciones, y exentas de impuestos.

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