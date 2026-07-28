Los pronósticos de lluvias sobre lo normal en Perú que trae El Niño de magnitud fuerte hasta el verano del 2027 ponen en riesgo no solo la integridad física de la población, sino también la infraestructura de uso privado y público. (Foto: Diego Ramos / AFP)
Los pronósticos de lluvias sobre lo normal en Perú que trae El Niño de magnitud fuerte hasta el verano del 2027 ponen en riesgo no solo la integridad física de la población, sino también la infraestructura de uso privado y público. (Foto: Diego Ramos / AFP)
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Elías García Olano
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Los pronósticos de lluvias sobre lo normal en Perú que trae El Niño de magnitud fuerte hasta el verano del 2027 ponen en riesgo -por huaicos e inundaciones- no solo la integridad física de la población, sino también la infraestructura de uso privado y público, entre ellas la red vial nacional, lo que ha encendido las alarmas de los gremios de usuarios de las carreteras al interior del país.

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