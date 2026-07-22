Una eventual intensificación del Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 podría generar una corrección cercana al 12% en el índice Peru Select, en un horizonte de seis a nueve meses. Sin embargo, este ajuste respondería principalmente a un incremento temporal de la percepción de riesgo y no necesariamente a un deterioro estructural de los fundamentos del mercado peruano, según estima un reporte de estrategia elaborado por Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa (SAB).

El estudio, denominado “Estrategia Perú: El Niño entre la percepción del mercado y la resiliencia de los fundamentos”, analiza el comportamiento de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y de cuatro compañías peruanas durante los episodios de El Niño de 2015-2016 y 2023-2024.

La investigación concluye que el mercado tiende a reaccionar de manera anticipada cuando las anomalías de temperatura en la región Niño 3.4 superan los +0,5 °C. A partir de ese umbral, los inversionistas comienzan a exigir una mayor prima de riesgo, incluso antes de que los posibles efectos climáticos se reflejen en los resultados financieros de las empresas.

“El mercado suele descontar primero la incertidumbre y evaluar después la capacidad real de adaptación de las compañías. La evidencia histórica muestra que, en varios casos, la corrección de las acciones fue considerablemente mayor que el deterioro posteriormente observado en los márgenes operativos”, señaló César Huiman, analista senior de research de Renta 4 SAB.

La magnitud de la caída de las acciones dependería del contexto económico

Durante el episodio de 2015-2016, cuando la anomalía de la temperatura superficial del mar alcanzó aproximadamente +2,6 °C, las acciones de Ferreycorp, Cementos Pacasmayo, Alicorp y Engie registraron una caída promedio cercana al 16.7%.

No obstante, Renta 4 precisa que este periodo coincidió con condiciones externas especialmente adversas: menores precios de los metales, el inicio del ciclo de alzas de tasas de la Reserva Federal, incertidumbre sobre una posible reclasificación del Perú de mercado emergente a mercado frontera por MSCI y el proceso electoral de 2016.

En contraste, durante El Niño de 2023-2024, cuya anomalía máxima fue cercana a +1,6 °C, las acciones analizadas retrocedieron alrededor de 6%, mientras que la corrección del Peru Select fue de apenas 0.8%.

“No sería adecuado asumir que un evento climático intenso producirá automáticamente una caída similar a la de 2015. En ese momento convergieron diversos factores macroeconómicos y financieros que amplificaron la reacción del mercado. En el escenario actual, los fundamentos corporativos son más resilientes y el entorno macroeconómico es relativamente más sólido”, explicó Huiman.

Empresas mostraron capacidad para proteger sus márgenes

El reporte incorpora un índice de resiliencia operativa que compara el margen EBITDA promedio de las compañías durante El Niño con el margen registrado antes del inicio del fenómeno.

Los resultados muestran que Ferreycorp obtuvo ratios de resiliencia de 1,17 veces en 2015-2016 y de 1,03 veces en 2023-2024. Alicorp alcanzó ratios de 1,13 y 1,36 veces, respectivamente, mientras que Cementos Pacasmayo pasó de 0,98 a 1,14 veces. Engie registró una ligera compresión, con indicadores de 0,96 y 0,98 veces.

Un ratio superior a una vez indica que la compañía mantuvo o incrementó su margen EBITDA durante el periodo analizado.

De acuerdo con Renta 4, esta capacidad de adaptación respondió principalmente a eficiencias operativas, diversificación de negocios, inversiones en capacidad productiva, mejoras logísticas, disciplina comercial y una mayor participación de líneas de negocio recurrentes.

En Cementos Pacasmayo, por ejemplo, las inversiones realizadas en producción de clínker y capacidad industrial permitieron reducir la dependencia de importaciones y proteger la rentabilidad, pese a su elevada exposición geográfica al norte del país. En Ferreycorp, el ciclo de inversión minera y el crecimiento de repuestos y servicios actuaron como amortiguadores. En Alicorp, el desempeño de Consumo Masivo Perú compensó la debilidad del negocio de acuicultura.

El riesgo ya estaría incorporado de manera desigual

El análisis también muestra que el riesgo climático no está siendo valorizado de manera homogénea por el mercado.

Alicorp y Engie cotizan con descuentos relevantes respecto de sus múltiplos históricos, lo que sugiere que una parte de los riesgos operativos y sectoriales ya se encuentra incorporada en sus precios. En cambio, Cementos Pacasmayo y Ferreycorp mantienen valorizaciones cercanas o superiores a sus promedios históricos, por lo que tendrían un mayor espacio de corrección si las condiciones climáticas se deterioraran.

“La vulnerabilidad no depende únicamente de la exposición física al clima. También es necesario observar cuánto riesgo ya está descontado en la valorización y qué capacidad tiene cada empresa para proteger márgenes, mantener su operación y trasladar costos”, sostuvo Huiman.

Una corrección podría abrir una ventana de entrada

Bajo un escenario de estrés, Renta 4 estima una compresión cercana al 12% en el Peru Select. Sin embargo, considerando el crecimiento proyectado de las utilidades, los precios de los metales y la eventual reversión de la prima de riesgo, el índice podría registrar una recuperación cercana al 24% desde sus niveles mínimos.

“Para los inversionistas de largo plazo, una corrección asociada principalmente a percepción y no a un deterioro permanente de las utilidades podría convertirse en una oportunidad de entrada. La clave será diferenciar a las compañías con exposición operativa directa de aquellas que cuentan con mitigantes estructurales y balances capaces de absorber la volatilidad”, concluyó el analista de Renta 4.

El reporte señala que un escenario de caídas cercanas al 22% en las acciones más expuestas requeriría no solo un Fenómeno de El Niño extraordinariamente intenso, sino también la coincidencia de otros factores, como una caída significativa de los precios de los metales, un deterioro macroeconómico o un aumento de la incertidumbre financiera global.