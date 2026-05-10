En la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cotizan acciones que pueden estar “baratas”, con un precio incluso menor al de un pasaje interdistrital en Lima, pero ¿eso significa que invertir es tan sencillo?
La discusión es válida, pues en redes sociales circulan vídeos que resaltan lo económico de ciertos títulos, como dando a entender que en lugar de comprar una golosina deberías invertir en el mercado bursátil.
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Por ejemplo, al cierre del viernes, la acción del BBVA está en S/1.85; la de Alicorp, S/ 10.65; y la antes popular acción de Inversiones Portuarias Chancay, S/ 0.137. Una ganga, se podría pensar.
Sin embargo, existe, primero, un detalle que no se debería obviar: la comisión.
Por ejemplo, en la app Trii, para montos de hasta S/ 2,000, para comprar o vender acciones o ETF (fondos cotizados en bolsa), la comisión es de S/ 12.5.
Asimismo, para montos superiores a S/ 2,000, se paga una comisión de 0.60%
“(Además del costo de la comisión), si inviertes un monto muy pequeño, no hace mucho sentido. El inversionista deberá ver la bolsa como una forma de ahorrar, puedes empezar con S/ 100 y después otros S/ 100, hasta llegar en uno o dos años a un monto que permita obtener un beneficio”, señaló Jorge Ramos, director de mercados de capitales y relación con inversionistas de Fibra Prime.
“Creo que el monto mínimo que una persona debería tener por acción es entre S/ 2,500 y S/ 3,000 para que realmente haga sentido (invertir en la bolsa) en el largo plazo. De lo contrario, no vas a ver una utilidad. Puedes ir yendo de a pocos para lograr ese objetivo”, añadió.
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Si la persona, por ejemplo, invirtiera S/ 200, y la rentabilidad del portafolio fuera incluso alta, de 10%, en el año, eso significaría una ganancia de solo S/ 20, apuntó Ramos. Por ello, enfatizó que es importante ir acumulando paulatinamente un capital que permita generar un mayor rendimiento en términos absolutos.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.