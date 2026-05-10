La acción de una empresa financiera en la BVL, por ejemplo, cerró el viernes en S/1.85. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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En la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cotizan acciones que pueden estar “baratas”, con un precio incluso menor al de un pasaje interdistrital en Lima, pero ¿eso significa que invertir es tan sencillo?

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