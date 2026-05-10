La discusión es válida, pues en redes sociales circulan vídeos que resaltan lo económico de ciertos títulos, como dando a entender que en lugar de comprar una golosina deberías invertir en el mercado bursátil.

Por ejemplo, al cierre del viernes, la acción del BBVA está en S/1.85; la de Alicorp, S/ 10.65; y la antes popular acción de Inversiones Portuarias Chancay, S/ 0.137. Una ganga, se podría pensar.

En la BVL, hay acciones que cuestan menos de S/ 20 de distintos sectores. (Foto: Freepik)

Sin embargo, existe, primero, un detalle que no se debería obviar: la comisión.

Por ejemplo, en la app Trii, para montos de hasta S/ 2,000, para comprar o vender acciones o ETF (fondos cotizados en bolsa), la comisión es de S/ 12.5.

Asimismo, para montos superiores a S/ 2,000, se paga una comisión de 0.60%

“(Además del costo de la comisión), si inviertes un monto muy pequeño, no hace mucho sentido. El inversionista deberá ver la bolsa como una forma de ahorrar, puedes empezar con S/ 100 y después otros S/ 100, hasta llegar en uno o dos años a un monto que permita obtener un beneficio”, señaló Jorge Ramos, director de mercados de capitales y relación con inversionistas de Fibra Prime.

“Creo que el monto mínimo que una persona debería tener por acción es entre S/ 2,500 y S/ 3,000 para que realmente haga sentido (invertir en la bolsa) en el largo plazo. De lo contrario, no vas a ver una utilidad. Puedes ir yendo de a pocos para lograr ese objetivo”, añadió.

Si la persona, por ejemplo, invirtiera S/ 200, y la rentabilidad del portafolio fuera incluso alta, de 10%, en el año, eso significaría una ganancia de solo S/ 20, apuntó Ramos. Por ello, enfatizó que es importante ir acumulando paulatinamente un capital que permita generar un mayor rendimiento en términos absolutos.

La BVL forma parte del holding nuam. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)