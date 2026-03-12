En ese contexto, Renta4 Banco considera que la economía peruana es “muy buena en términos de sus fundamentos, pero con demasiada inestabilidad política”. Así lo resumió Juan Carlos Ureta, presidente de la entidad, quien, además, explicó qué estrategia deberían tomar los inversionistas, desde su perspectiva, en momentos de volatilidad global.

¿En cuánto tiempo usted cree que se puede desatar algún tipo de problema recesivo a nivel mundial suponiendo que la guerra en Irán no concluya pronto?

Cuando inició la guerra de Ucrania el año 2022, también se comentó que si el conflicto continuaba más de unos meses habría una gran recesión mundial. Y hoy, cuatro años después, la guerra de Ucrania continúa y no ha sucedido (tal escenario).

Ahora, es verdad que la zona de Irán es muy sensible por el tema del petróleo, y es cierto que de alguna manera si la guerra cotinuase, si cogiera otra escalada, podría pasar un impacto grande en la economía mundial por el precio del petróleo. Pero históricamente eso no ha sucedido.

¿Qué países se podrían ver más afectados en caso la guerra se prolongue?

Es evidente que China, por ejemplo, porque es el mayor comprador de petróleo de Irán. Corea y Japón también porque son mercados donde es muy importante el petróleo.

¿Y en el caso de Perú, que es importador neto de petróleo?

En el caso de Perú, no (afectaría) tanto porque es exportador de materias primas y creo que estamos a puertas de un ciclo positivo para los commodities.

Lo llevamos viendo ya desde hace mucho tiempo en el cobre, en la plata, y otras materias primas. Por lo tanto, economías como la peruana, productora y exportadora de metales necesarios para todo el desarrollo de inteligencia artificial, no se pueden ver muy afectadas por esta situación (en Irán).

Pero el principal producto de exportación del Perú es el cobre, que está asociado a la actividad económica. Y si el precio del petróleo se dispara, surgirían presiones inflacionarias, lo que reduciría las perspectivas de crecimiento global y, por lo tanto, el precio del metal rojo...

Si fuera un escenario de recesión y de recorte de suministro de petróleo (prolongado), que insisto, son los escenarios que hoy por hoy no se ven, Perú podría verse afectado, claro.

Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4 Banco. (Foto: Difusión)

Protección

En un contexto de alta volatilidad como el actual, ¿cómo pueden protegerse los inversionistas?

Supongamos que un inversionista ahora tuviera, por ejemplo, 30%, 40%, o incluso 50% (del portafolio) en activos de riesgo o renta variable o similares, y el resto en renta fija (bonos y otros instrumentos de deuda). Yo no le recomendaría tomar ninguna protección, creo que normalmente a mediano plazo poseería una cartera muy equilibrada.

Ahora, si hay algún inversionista que se siente incómodo con su situación, le recomendaría bajar un poco de su nivel de inversión (en activos de riesgo). No a cero, pero si está en 50%, pues (puede) irse a 40% o a 30%. Más que nada por razones de cobertura casi psicológica.

PL (Interviene Pablo Leno, gerente general de Renta4 SAB): Como dice Juan Carlos, no tanto por una necesidad real, sino por un tema de salud mental.

Psicología, que es muy importante también.

Dólar

¿Cuál es su proyección sobre el precio del dólar respecto del sol?

El sol lleva ya tiempo teniendo una banda bastante lateral con el dólar. En principio creo que va a permanecer en la misma banda lateral, igual que el euro.

(César Huiman, analista senior de research de Renta4 SAB, explicó que esa firma proyecta un dólar entre S/ 3.35 y S/ 3.45 el resto del año, si no ganara un candidato antimercado en las próximas elecciones).

El dólar se mantendrá entre S/ 3.35 y S/ 3.45 a lo largo del 2026, según Renta4 SAB. Foto: Andina.

BVL puede rendir 30% en el 2026

“En las últimas elecciones, cuando salió (Pedro) Castillo, el mercado peruano se cayó 40%. Y cuando salió Kuczynski, más bien subió. Entonces, es difícil discernir qué es lo que va a pasar. (El riesgo político) es un factor a considerar si alguien va a seguir invertido en el mercado peruano o si piensa invertir en la bolsa local”, sostuvo Pablo Leno, gerente general de Renta4 SAB.

Por su parte, César Huiman, analista senior de la misma casa de bolsa, explicó que es posible que la plaza limeña ofrezca un rendimiento de 30%, en un escenario donde no se elige un candidato considerado antimercado. “El otro (factor) a tener en cuenta es que los commodities todavía van a tener un fuerte rally durante el año”, añadió.