Las otras plazas de la región también mostraron un desempeño positivo, e incluso con rendimientos que llegaron en la moneda local a 56.21% (bolsa de Chile) y al 75.22% en dólares (Colombia).

“Hay fundamentos importantes que establecen que (este año) se puede replicar (lo observado en el 2025 en las bolsas latinoamericanas), tal vez no en la misma medida, en la misma magnitud”, sostuvo Gustavo Catalán, head de equity research de LarrainVial Asset Management.

En tal sentido, afirmó que existen factores estructurales que justifican las expectativas positivas sobre acciones latinoamericanas, así como elementos cíclicos, como el cambio político hacia gobiernos más promercado.

Catalán hizo alusión a que para los inversionistas internacionales será particularmente importante el desarrollo de los comicios en Brasil, por el tamaño de esa plaza. “No sabemos lo que va a pasar en Perú (en las elecciones generales)”, mencionó durante XVIII Seminario Mercados Globales Perú, organizado por LarrainVial.

La firma de inversiones presenta esta visión positiva, pese a la volatilidad observada en los últimos días a raíz de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán, y que mantiene en vilo a los agentes económicos sobre cuánto podría prolongarse.

Un hombre y una mujer caminan junto a edificios destruidos tras los ataques aéreos en el centro de Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026. (Foto de AFP).





Flujo de inversiones

El ejecutivo afirmó que, así como las bolsas latinoamericanas mostraron altos rendimientos en el 2025, los primeros meses del 2026 han sido positivos y, sobre todo, en términos de ingreso de inversiones a países emergentes.

“Se han creado cuotas de los distintos ETF (fondos que cotizan en bolsa) accionarios latinoamericanos y en enero se ha observado una aceleración”, comentó.

Lo anterior, puede tener distintas explicaciones, dijo.

“Puede ser de que hay una consolidación en la tesis de que a lo largo del tiempo vamos a ver una depreciación del dólar (frente a otras monedas), lo cual es particularmente positivo para el caso de mercados emergentes, y sobre todo para países que tienen alta exposición a commodities, como lo son Chile, Perú, Brasil, y en menor medida México”, refirió.

Catalán también espera que este año los inversionistas continúen reduciendo su exposición a acciones estadounidenses para aumentar su participación en renta variable latinoamericana.

“(Ese comportamiento) va a ser uno de los componentes que debiese gatillar ingresos sumamente atractivos de inversiones en la región”, afirmó.

“Y, teniendo en cuenta que la liquidez de la región ha venido cayendo sistemáticamente, las opciones para tener exposición a Latinoamérica son menos que hace 10 o 15 años, con lo cual (el ingreso de más flujos de inversiones) debiese generar una presión positiva en el precio de las acciones”, añadió.

Este año los inversionistas podrían continuar reduciendo su exposición a acciones estadounidenses, según LarrainVial.

Potencial

Alexis de Mones, portfolio manager en Ashmore, afirmó que las acciones latinoamericanas cotizan “baratas” en comparación al resto de mercado emergente. Y observa lo mismo en renta fija (bonos y otros instrumentos de deuda). El analista afirma que ello se puede deducir, en particular, al analizar el indicador de precio sobre beneficios. “Hay valor”, manifestó.