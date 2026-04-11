Minsur cerró el año con una buena posición de liquidez.
Minsur cerró el año con una buena posición de liquidez.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La minera peruana Minsur cerró el último trimestre de 2025 con resultados mejores a los esperados, impulsados principalmente por el alza en los precios de los metales y un buen control de sus costos.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.