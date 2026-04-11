Entre octubre y diciembre, la empresa logró mayores ingresos gracias al incremento en los precios del estaño y del cobre, que subieron 23% y 16%, respectivamente, sostiene Renta4 SAB. Esto permitió compensar una menor producción en algunas de sus operaciones.

Así, agrega, la producción de estaño cayó debido a la menor concentración de mineral en sus yacimientos, algo que ya estaba previsto en su plan de trabajo.

En el caso del cobre, el desempeño fue variado, mientras que la producción de concentrados disminuyó, la de cátodos aumentó gracias a mejoras en los procesos y mayor eficiencia en planta.

A pesar de estos resultados mixtos en producción, la compañía mantuvo sus costos bajo control, enfatiza la casa de bolsa, lo que le permitió obtener márgenes elevados y casi duplicar sus ganancias frente al trimestre anterior.

Perspectiva

En cuanto a su situación financiera, Minsur cerró el año con una buena posición de liquidez, incluso luego de haber repartido importantes dividendos a sus accionistas.

Además, redujo su nivel de endeudamiento, lo que fortalece su capacidad para enfrentar nuevos proyectos o escenarios más exigentes, acotó.

Renta4 prevé que, de cara al 2026, la buena generación de caja de la compañía respaldaría niveles elevados de dividendos, lo que mantiene el atractivo para inversionistas de renta variable. Asimismo, su acción muestra un potencial de upside de 2%.

En el mercado de renta fija, el bono de Minsur con vencimiento en 2031 (rating BB+) continúa destacando como una alternativa interesante para diversificación, cotizando en el rango de 5.20%–5.25%, respaldado por el sólido desempeño operativo y financiero de la empresa.

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