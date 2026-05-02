Cementos Pacasmayo obtuvo un Ebitda de S/ 180 millones durante el primer trimestre del año. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La acción de Cementos Pacasmayo en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró el jueves último en S/ 7.31, lo que representa un alza de 3.7% en lo que va del 2026, ¿qué se espera para los próximos doce meses según las casas de bolsa?

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