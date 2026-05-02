De acuerdo a la información recogida por la plaza limeña, la demanda de autoconstrucción y un mix más favorable sostienen la expansión de márgenes de la empresa, reflejada durante el primer trimestre del 2026 en mayores ingresos (un aumento de 11.3% interanual) y un Ebitda de S/ 180 millones (una variación de 32% interanual), apoyado por eficiencias y menores costos.

Hacia adelante, las casas de bolsa aseguran que la atención se centrará en la sostenibilidad del ciclo de demanda y el entorno político.

Pero además advierten que en el escenario actual la valorización recoge gran parte del desempeño y el potencial asociado a una eventual Oferta Pública de Adquisición (OPA) tras la entrada de Holcim.

Holcim es el socio mayoritario de Cementos Pacasmayo. Foto: Nathan Howard/Bloomberg

En diciembre del 2025, Holcim anunció la adquisición de la mayoría del accionariado de Cementos Pacasmayo, y cerró la compra el 30 de marzo último.

Según indicó la firma, el valor de la transacción sería de US$ 1,500 millones.

Tras conocerse la adquisición, y sobre todo la cantidad que pagará Holcim por la cementera, su acción se disparó 61.1%, cerrando en S/ 7.25.

OPA

La compraventa gatilla la exigencia legal para Holcim de efectuar una OPA a los socios minoritarios (un 25% del accionariado). Ello, una vez que Indecopi dé el visto bueno.

Cuando se anuncia una OPA, lo más usual es que la acción tienda a subir, pues el comprador está dispuesto a pagar más que el precio de mercado para hacerse con el control (prima de control). Sin embargo, no siempre ocurre así.

Las proyecciones para los siguientes doce meses para la acción de Cementos Pacasmayo van desde un mínimo S/ 5.43 (BNB Valores) hasta un máximo de S/ 7.5 (LarrainVial).

En diciembre del 2025, Holcim anunció la adquisición de la mayoría del accionariado de Cementos Pacasmayo. (Foto: Nathan Howard/Bloomberg)