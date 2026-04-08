Los analistas de casas de bolsa consultados coincidieron en que la operación respondería a que el beneficio obtenido al cotizar en el mercado estadounidense no compensa los costos.

Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB, refirió que el volumen diario promedio de negociación de Cementos Pacasmayo en Nueva York está por debajo de lo que se transa en el mercado local, lo que habría motivado la decisión de Holcim.

“Si la acción no es líquida (en el mercado estadounidense), probablemente por eso estén decidiendo deslistar”, señaló Jorge Ramos, chief capital markets & investor relations officer de Fibra Prime.

“Listar en Nueva York no solo genera costos en términos económicos, sino que las exigencias regulatorias en Estados Unidos son mucho mayores que en otros mercados menos desarrollados. Eso pone en evaluación una situación como esta (de deslistar), más aún cuando la liquidez (de los títulos de Cementos Pacasmayo en Wall Street) no es significativamente superior a la de las acciones locales”, sostuvo otra fuente del sector.

Holcim anunció la adquisición de la mayoría del accionariado de Cementos Pacasmayo recientemente. Foto: Nathan Howard/Bloomberg

Posible salida de BVL

“La pregunta que eventualmente se van a hacer los inversionistas es cuál es la intención de Holcim y si van a querer tener las acciones listadas en el mercado local, o si podrían buscar, a través de nuevos procesos de recompra de acciones o de oferta pública, conseguir el control completo de la compañía y deslistarla de la BVL. Esa es la gran pregunta de fondo”, añadió.

“Esa sería una decisión mayor, porque es la bolsa de origen y ya quedaría fuera del mercado, y probablemente tendría que cumplir otras regulaciones que pide el mercado local. Solicitan muchas veces, por ejemplo, efectuar una OPA por exclusión (a los accionistas minoritarios)”, opinó Ramos sobre una posible salida de Cementos Pacasmayo de la BVL.

Decisión

Cementos Pacasmayo emitió un comunicado en el que indica: “la referida comunicación (para deslistar de la bolsa neoyorquina) ha sido realizada exclusivamente por el accionista de control (Holcim) y, a la fecha constituye únicamente una intención manifestada por dicho accionista, sin que represente una decisión adoptada por la compañía ni un hecho definitivo”. Al respecto, Marco Contreras, de Kallpa SAB, consideró que la decisión ya estaría tomada.

“Si uno hace las matemáticas, Holcim va a entrar con una participación bastante relevante que le daría un punto de ventaja en cualquier toma de decisión dentro de la compañía”, dijo otra fuente del mercado.

Desempeño de la acción de Cementos Pacasmayo en la BVL en marzo.

Operación

Holcim anunció en diciembre pasado que adquirirá una participación mayoritaria (50.01% de accionariado) en la cementera, y próximamente hará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre otro 25% del capital social.