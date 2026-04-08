La acción de la cementera cerró ayer en la BVL en S/ 7.16. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Holcim presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (SEC, por sus siglas en inglés) su intención de deslistar las acciones de Cementos Pacasmayo de la bolsa de Nueva York, ¿qué habría detrás?

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