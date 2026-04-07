A fines de marzo, la multinacional Holcim culminó la adquisición de la participación mayoritaria indirecta en Cementos Pacasmayo, productor de materiales de construcción en Perú, que reportó ventas por US$ 630 millones en 2025. Ahora, el grupo suizo empieza a proyectar sus primeras medidas con la compañía peruana, comenzando por reformular su presencia en mercados bursátiles.

En concreto, Cementos Pacasmayo reportó que Holcim Ltd. le informó hoy haber presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (Securities and Exchange Commission - SEC) el formulario denominado Schedule 13D.

“En dicho documento, Holcim Ltd. comunica su intención de, una vez consumada la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que está obligada a lanzar respecto de acciones de Cementos Pacasmayo S.A.A. de conformidad con la legislación peruana, excluir de cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange - NYSE) las acciones comunes de la compañía (Pacasmayo) negociadas a través de American Depositary Shares (ADS)”, comunicó la cementera peruana a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

Asimismo, reportó que Holcim planea la cancelación del registro de dichas acciones bajo la Ley del Mercado de Valores de los Estados Unidos de América (Exchange Act).

Cementos Pacasmayo informó que intención de excluir de cotización las acciones en la Bolsa de Nueva York fue comunicada exclusivamente por su accionista de control, pero que la decisión no ha sido tomada. (Foto: GEC).

Exclusión de Bolsa de Nueva York aún sin decisión tomada

De otro lado, Cementos Pacasmayo informó que la referida comunicación -relacionada con la intención de excluir de cotización las acciones en la Bolsa de Nueva York- ha sido realizada exclusivamente por su accionista de control. En virtud de la transacción, Holcim adquirió el 50.01% de Cementos Pacasmayo.

“A la fecha (6 de abril), constituye únicamente una intención manifestada por dicho accionista, sin que represente una decisión adoptada por la Compañía (Pacasmayo) ni un hecho definitivo”, remarcó la empresa peruana.

Cierre de adquisición en Pacasmayo

El 30 de marzo pasado, Holcim comunicó la finalización de la adquisición de la participación mayoritaria indirecta en Cementos Pacasmayo.

Miljan Gutovic, CEO del Grupo Holcim, destacó en ese momento que dicha “adquisición sinérgica” les entrega un portafolio complementario y altamente rentable de materiales y soluciones para la construcción en Perú. “Está totalmente alineada con nuestra estrategia NextGen Growth 2030 para acelerar nuestro crecimiento en Latinoamérica”, afirmó.

La empresa espera que la transacción genere sinergias recurrentes (anualizadas) de alrededor de US$ 40 millones para el tercer año para el Grupo Holcim, lo que implica que el valor de la transacción representa un múltiplo de ebitda de 7.1x consolidado a nivel del Grupo.

Asimismo, apunta a que la operación incremente el beneficio por acción de Holcim Ltd. y el flujo de caja libre desde el primer año de integración, y el retorno sobre el capital invertido en el tercer año.

Cementos Pacasmayo opera tres plantas de cemento con una capacidad combinada de alrededor de 5 millones de toneladas por año.

Holcim alista OPA por acciones

Cementos Pacasmayo opera tres plantas de cemento con una capacidad combinada de alrededor de 5 millones de toneladas por año, así como un total de 28 plantas de concreto premezclado y prefabricado. Además, distribuye a través de más de 300 tiendas minoristas que complementarán, ahora, a Disensa, la red de franquicias en materiales y soluciones para la construcción en Latinoamérica de Holcim.

“Esta nueva etapa nos permite proyectar nuestras capacidades a una escala mayor, con la misma visión de largo plazo que ha guiado nuestra historia: siempre pondremos a las personas por encima de todo”, señaló recientemente Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo.

Ahora, la multinacional suiza Holcim tiene la intención de iniciar un proceso de oferta pública de adquisición (OPA) obligatoria para adquirir acciones adicionales en Cementos Pacasmayo, de acuerdo con las leyes peruanas.