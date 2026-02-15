Cementos Pacasmayo ejecutó inversiones por S/ 144.3 millones (US$ 43.0 millones) durante el 2025, orientadas principalmente a mejoras operativas en sus plantas del norte del país y a equipos vinculados al negocio de concreto y agregados, según informó la compañía en sus resultados del cuarto trimestre.

Las inversiones se concentraron en optimización de procesos y eficiencia productiva en sus tres plantas: Pacasmayo, Piura y Rioja, en un contexto en el que la empresa mantiene capacidad instalada disponible tanto en clinker como en cemento.

La compañía opera en una región que concentra aproximadamente el 32.9% de la población del país y alrededor del 20.0% del PBI nacional, con una fuerte participación del segmento de autoconstrucción dentro de la demanda de cemento.

La planta de Piura tiene una capacidad instalada de 1.6 millones de toneladas de cemento y 990,000 toneladas de clinker al año.

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES Y CAPACIDAD INSTALADA

Del total ejecutado en 2025, S/ 45.1 millones se destinaron a la planta Pacasmayo (La Libertad), S/ 29.1 millones a la planta Piura y S/ 4.7 millones a la planta Rioja (San Martín). Adicionalmente, S/ 62.9 millones se asignaron a equipos y activos del negocio de concreto y agregados.

La capacidad instalada anual de cemento se mantuvo en 2.9 millones de toneladas métricas en Pacasmayo, 1.6 millones en Piura y 440,000 toneladas en Rioja. En clinker, la capacidad alcanza 1.8 millones de toneladas en Pacasmayo, 990,000 en Piura y 289,080 en Rioja.

Durante 2025, el ratio consolidado de utilización de cemento fue de 61.8%, mientras que en clinker se ubicó en 67.7%, lo que refleja la existencia de capacidad productiva aún disponible sin necesidad de ampliaciones inmediatas.

INGRESO DE HOLCIM Y CAMBIO DE CONTROL

Como informó Gestión el 17 de diciembre del 2025, la multinacional Holcim alcanzó un acuerdo para adquirir el 50.01% de Cementos Pacasmayo a través de la compra de Inversiones Aspi, operación valorizada en aproximadamente US$ 1,500 millones. Con ello, la firma suiza pasará a convertirse en el accionista controlador de la compañía.

Holcim acordó en diciembre de 2025 la compra del 50.01% de Cementos Pacasmayo por aproximadamente US$ 1,500 millones.

En ese análisis, especialistas del sector señalaron que la empresa aún contaba con capacidad instalada disponible, lo que reduciría la necesidad de ejecutar inversiones productivas de gran escala en el corto plazo. Los niveles de utilización reportados al cierre del 2025 se mantienen por debajo del 70% tanto en clinker como en cemento.

SOSTENIBILIDAD Y POSICIÓN FINANCIERA

En materia ambiental, la compañía obtuvo el reconocimiento de tres estrellas en la plataforma Huella de Carbono Perú tras acreditar reducciones consecutivas en emisiones de gases de efecto invernadero. La planta de Rioja se sumó al reconocimiento que previamente ya habían alcanzado las plantas de Pacasmayo y Piura.

Al cierre del ejercicio, la empresa reportó un saldo en caja de S/ 53.6 millones y una deuda total de S/ 1,412.2 millones, compuesta principalmente por emisiones de bonos locales y financiamiento bancario de largo plazo.

Las ventas netas del 2025 ascendieron a S/ 2,116,883 miles, mientras que el EBITDA consolidado alcanzó S/ 506,600 miles, según los estados financieros auditados.