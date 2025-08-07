Cementos Pacasmayo sigue impulsando el desarrollo del norte del Perú a través de su subsidiaria, Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. (DINO), que lideró la construcción de la nueva pista de aterrizaje y la plataforma de aeronaves del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico de Piura, un proyecto de más de 45 millones de dólares que refuerza la conectividad aérea regional.

Con más de 1,1 millón de pasajeros movilizados durante el 2024, el aeropuerto de Piura hoy marca un hito convirtiéndose en el primero del país con un sistema de pistas 100% de concreto —incluyendo calles de rodaje, márgenes y plataforma—, brindando una infraestructura moderna, de alta calidad y segura. La obra, iniciada en julio de 2023, utilizó más de 140,000 m³ de concreto en distintos diseños y resistencias, entre estos, el innovador concreto MR 4.8 MPA, que asegura un alto rendimiento técnico.

Esta transformación no sólo permitirá aumentar el volumen de vuelos nacionales, sino que también será un motor para el turismo, el comercio y la competitividad de la región. Asimismo, cabe destacar que durante su ejecución se generaron más de 600 empleos directos e indirectos, dinamizando la economía local y reafirmando el compromiso de la empresa con el progreso del norte del país.

Un material de alta resistencia y eficiencia

El uso de concreto al 100% en pistas de aterrizaje no es casualidad, sino una elección estratégica, basada en sus múltiples ventajas frente a otros materiales. Su alta resistencia, durabilidad y óptimo desempeño ante el tráfico constante de aeronaves lo convierten en la mejor opción para obras de alta exigencia. Así lo respalda la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos, que recomienda su uso en pistas con alto tránsito aéreo.

En esta obra, Cementos Pacasmayo a través de su subsidiaria, Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. (DINO), no solo proporcionó un concreto eficiente y de alto rendimiento, sino que también brindó asesoría técnica especializada en cada etapa del proyecto, reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo del norte del país.

