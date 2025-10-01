Cementos Pacasmayo alista cambios en su planta de La Libertad. (Foto: GEC).
Mayumi García
Cementos Pacasmayo contempla realizar reformas en su planta de producción de La Libertad, específicamente, en las instalaciones de su sistema de fabricación del cemento. De este modo, la compañía viene optimizando su proceso productivo introduciendo equipamiento adicional.

