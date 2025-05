“Ser madre transforma la manera en que vemos el mundo, porque comenzamos a priorizar el bienestar de las futuras generaciones”, afirma Claudia Bustamante, gerente central de Sostenibilidad y Relaciones con Inversionistas de Cementos Pacasmayo. La ejecutiva, que lleva 12 años en la firma, lidera el enfoque ESG de una de las pocas compañías peruanas listadas en la Bolsa de Nueva York, que hoy enfrenta más exigencias sostenibles por parte de inversionistas.

¿Qué metas se han trazado en reducción de emisiones para este 2025 y los próximos cinco años?

Para este año, nuestro objetivo es continuar reduciendo el factor clinker/cemento, en línea con la Hoja de Ruta de la Industria del Cemento del Perú al 2030 impulsada por FICEM, que propone alcanzar un 70 %. A julio de 2024, ya registramos un factor de 71,5 % como empresa, y en productos como Extraforte y Fortimax, estamos por debajo del 67 %. A mediano plazo, seguiremos disminuyendo progresivamente este indicador e incorporando combustibles más limpios como la biomasa, con miras a ser una compañía Net Zero al 2050.

¿Qué soluciones eco-eficientes están desarrollando para reducir el impacto ambiental de la compañía?

Una de las incorporaciones más recientes es el cemento Ultra Armado HE, con alta resistencia inicial y menor contenido de clinker, lo que permite reducir las emisiones de CO₂ en un 5 % por tonelada producida. También optimizamos nuestro proceso de clinkerización en la planta Pacasmayo, lo que nos permitió dejar de importar clinker y reducir nuestras emisiones en un 17 % durante 2023. Además, usamos biomasa, como cascarilla de arroz, en nuestra planta de Rioja, y hemos comenzado pruebas para usarla en el proceso de clinkerización en nuestras plantas de Pacasmayo y Piura.

Sobre el Eco-saco, ¿qué impacto ha tenido en sus ventas?

El Eco-saco es un empaque que se disgrega dentro de la mezcladora, evitando el contacto del maestro de obra con el polvo del cemento, cuidando su salud. Con este empaque, es posible construir hasta el 70 % del casco de una obra de forma más amigable con el medioambiente. Estimamos que su uso correcto podría evitar que 4,5 millones de bolsas de cemento terminen como desecho cada año. Actualmente lo incorporamos en nuestros cementos Fortimax, Extraforte y Ultra Armado HE, y estamos en una etapa de sensibilización activa para que ferreteros y maestros de obra puedan aprovechar sus beneficios.

¿De qué manera las iniciativas ESG impactaron en sus resultados positivos del 2024?

Este 2024, ingresamos al top 10 del ranking general de Merco Responsabilidad ESG, ubicándonos en el puesto 9. Además, gracias a nuestra filosofía de Eco-Eficiencia —que aplicamos desde 1996— logramos que el 80 % de nuestras ventas de cemento provengan de productos con menor impacto ambiental. Es una señal clara de que el mercado está respondiendo a soluciones más responsables, incluso en contextos donde aún se privilegia el cemento tradicional.

¿Cómo ha evolucionado esa comunicación con sus inversionistas respecto a la agenda ESG?

La sostenibilidad siempre ha sido parte de nuestra conversación con los inversionistas, pero hoy se exige mayor profundidad y transparencia. Al estar listados en la Bolsa de Valores de Lima y en la Bolsa de Nueva York, tenemos el compromiso de cumplir con los más altos estándares de reporte, lo que incluye nuestro desempeño en ESG.

"He entendido que no se trata de hacerlo todo, sino de hacer lo que verdaderamente importa. Hay una gran diferencia entre lo urgente y lo importante", aconseja Bustamante a las madres que también son ejecutivas y emprendedoras.

Nuevos retos y oportunidades

¿Cuáles son los principales retos y oportunidades para atraer inversión sostenible en el sector cementero?

El mayor reto es superar la percepción de que el cemento no puede ser sostenible. En la compañía hemos demostrado lo contrario: el 80 % de nuestras ventas ya provienen de productos eco-eficientes, con hasta 25 % menos clinker. Esto nos ha permitido evitar la emisión de más de 9 millones de toneladas de CO₂ en los últimos 25 años. La creciente demanda global por productos responsables representa una oportunidad clara para el sector.

¿Qué tendencias globales observa en sostenibilidad y finanzas verdes que impactarán al sector?

La acelerada descarbonización de la cadena de valor es una de las tendencias más relevantes, impulsada por nuevas regulaciones, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la presión de los mercados financieros. Hoy, los inversionistas exigen métricas claras y compromisos medibles. Algunas de nuestras soluciones responden directamente a esa demanda global por materiales con menor huella de carbono.

En este contexto, ¿cómo se prepara Pacasmayo frente a los riesgos climáticos y regulatorios del sector?

Adoptamos una estrategia integral, basada en innovación sostenible, eficiencia operativa y gestión de riesgos. Participamos activamente en la Hoja de Ruta de la Industria al 2030 y estamos comprometidos con ser Net Zero al 2050. A nivel de productos, priorizamos aquellos con menor clinker; a nivel estratégico, evaluamos los riesgos climáticos físicos y de transición, lo que ha fortalecido nuestra posición en rankings como Merco y el Dow Jones.

Mamá ejecutiva: balance vida-trabajo

¿Cuánto tiempo lleva en Cementos Pacasmayo?

Llevo 12 años en la empresa.

¿Cómo equilibra la maternidad con un cargo ejecutivo de alta responsabilidad?

El balance no es sencillo, pero fue clave haber crecido en un entorno de mujeres trabajadoras. Mi madre siempre trabajó, incluso hasta ahora, y eso me enseñó que es posible ser una madre presente y tener una carrera. Pero también es fundamental el apoyo de la pareja y de la empresa. En la compañía se promueve activamente el equilibrio entre la vida familiar y laboral, y eso permite que más mujeres puedan asumir posiciones de liderazgo.

¿Cómo influye su rol de madre en su visión sobre sostenibilidad e impacto social?

Ser madre transforma profundamente la forma en la que vemos el mundo, porque naturalmente comenzamos a priorizar el bienestar de nuestros hijos y, por ende, de las futuras generaciones. La sostenibilidad es, en esencia, una visión de largo plazo, por lo que se alinea completamente con ese instinto de cuidar, proteger y construir un futuro mejor. Esta perspectiva me impulsa a tomar decisiones con mayor sentido de responsabilidad y propósito, buscando que el impacto de nuestras acciones trascienda el presente y contribuya a un legado positivo para las comunidades y el entorno.

¿Y cómo maneja el estrés de su posición ejecutiva, especialmente combinándola con la familia?

He aprendido a tener expectativas realistas sobre lo que se puede lograr en un día, tanto en lo personal como en lo profesional. Delegar más, confiar en mi equipo y en mi red de apoyo en casa ha sido fundamental.

¿Qué aprendizajes personales ha obtenido en estos años que le gustaría compartir con otras profesionales que también son madres?

He entendido que no se trata de hacerlo todo, sino de hacer lo que verdaderamente importa. Hay una gran diferencia entre lo urgente y lo importante. Si solo tenemos tiempo para lo urgente, perdemos el foco en lo importante. Para lograr eso tenemos que aprender a decir que no, a delegar sin culpa y a valorar nuestro tiempo y energía como recursos finitos. Esto no es una señal de debilidad, sino una habilidad esencial de liderazgo. También entendí que la integración entre la vida personal y profesional no significa alcanzar una perfección imposible, sino, construir un ritmo sostenible, entre ambas. Y algo fundamental: todo esto cobra sentido cuando el trabajo tiene propósito—cuando nuestros valores personales se alinean con el propósito de la empresa. Ese sentido de trascendencia es clave para lograr una realización duradera.