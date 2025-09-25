El Grupo Gloria impulsará proyectos de cal en diversos países de Sudamérica.
El Grupo Gloria impulsará proyectos de cal en diversos países de Sudamérica.
Josimar Cóndor
En línea con la transformación de los negocios cementeros en el mundo, el Grupo Gloria también apostó por transitar de una División de cementos, concretos y cal a una nueva Unidad de materiales de construcción para capitalizar nuevas oportunidades y aprovechar el valor de sus productos en segmentos claves. Así, el holding impulsa el desarrollo de la cal con la anunciada planta en Lima, pero también revela proyectos en Sudamérica; y alista el desarrollo de nuevos productos terminados basados en insumos que vienen produciendo actualmente.

