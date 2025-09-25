Luis Díaz, vicepresidente de la nueva Unidad de Materiales para la Construcción de Grupo Gloria, señaló que la compañía atiende a la minería y otros sectores industriales no solo con cementos especiales, sino también con cal, soluciones de shotcrete (concreto lanzado) para operaciones subterráneas, gestión de residuos y servicios logísticos.

Dentro de ese portafolio, el cemento es un producto clave y de gran volumen de demanda, sobre todo, para la construcción de nuevos proyectos mineros. Precisamente, en el sur peruano, hay expectativas por el futuro desarrollo de minas de cobre como Zafranal y Tía María.

“Creo que efectivamente se dará el inicio de algunos proyectos, ya hay un par por lo menos con un nombre propio, que es lo que está apareciendo en el horizonte del 2026 y del 2027. Lo interesante es que este tipo de minas nos dan esa oportunidad y visibilidad de una cantidad de servicios que podemos ofrecer”, comentó a Gestión en Perumin 37.

Luis Díaz, VP de la División de Cementos, Concretos y Cales del conglomerado peruano Grupo Gloria.

El negocio de la cal en Sudamérica

Además del cemento, Díaz destacó que el negocio de la cal viene ganando protagonismo en los últimos años como insumo vital para el proceso de flotación de la minería de cobre. En este 2025, la compañía viene colocando alrededor de 700,000 toneladas de ese producto en el sur peruano.

”Tenemos mucha ambición en ese rubro, tenemos una expertise que va más allá de la calidad de nuestro producto. El insumo probablemente no representa mucho en la estructura de costos, pero sin él no se puede operar. Hemos entendido eso y estamos buscando soluciones versátiles que se acomoden a sus procesos”, anotó.

Para atender esa demanda en el sur peruano y el norte de Chile, explicó que cuentan con la planta de cal en Caracoto (Puno), que opera al 85% de su capacidad. Así, reconoció que naturalmente requerirán una ampliación en esa instalación.

No obstante, afirmó que el proyecto más próximo a ejecutarse es la anunciada planta de cal en Lima para abastecer la zona centro-norte del Perú y a la exportación. Además, reveló que apuntan a expandir este negocio a más países de Sudamérica.

“Tenemos otros proyectos en la región que ya son más confidenciales y que evidentemente saldrán a la luz cuando tengan que salir. Mi rol es regional, yo soy responsable por Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, y por lo tanto la unidad de negocios tiene que emplear toda su fortaleza en esa región”, manifestó.

En efecto, el Grupo Gloria explicó recientemente que su desinversión en Cementos Bio Bio de Chile apuntaba a fortalecer el negocio de la cal e iniciativas en la región.

Agregó que la cal es empleada principalmente en la minería en Perú, pero su potencial es aún mayor porque el insumo es utilizado en el mundo en sectores como la agroindustria, alimentos, azúcar, construcción y otros.

Calcesur de Gloria satisface el 60% de la demanda de cal en la industria minera a nivel nacional.

Hacia un portafolio de materiales de construcción

Consultado por la estrategia detrás del cambio de la División de cementos, concretos y cal a una nueva Unidad de materiales de construcción, Díaz explicó que la iniciativa responde a una ampliación del portafolio hacia nuevos productos, a través de innovación y crecimiento inorgánico.

“Es muy probable que comiencen a ver y se vean a lo largo del 2026 algunas apariciones estratégicas que tengan que ver justamente con la consolidación de este proyecto”, adelantó.

Si bien evitó anticipar los productos específicos que vendrán, mencionó que estos serán complementarios a insumos como el cemento, cal y concreto, y también elaborados en base a esos elementos. A la fecha, las empresas de dicha unidad ya producen bloques, ladrillos, adoquines y prefabricados en general.

Balance de resultados de Calcesur

En función de la demanda de cemento y otros productos para la construcción en la minería y otros sectores en el sur del Perú, Díaz remarcó que las ventas de su división van ligeramente por encima de las expectativas el presente año.

“Hablamos de un crecimiento, digamos, acorde y en línea con lo que viene en la economía. Te diría que en términos generales las ventas están entre el 3 y el 5% arriba que el año pasado. Prácticamente parejo en todos los negocios. Es una muestra de que, de alguna manera, los proyectos han venido funcionando relativamente bien este año”, finalizó.