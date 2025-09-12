La OPA lanzada por la empresa Belga fue lanzada el 13 de agosto de 2025, con un precio de US$1,91127 por acción, lo que valoró a CBB en aproximadamente US$505 millones. (Foto: CBB)
La OPA lanzada por la empresa Belga fue lanzada el 13 de agosto de 2025, con un precio de US$1,91127 por acción, lo que valoró a CBB en aproximadamente US$505 millones. (Foto: CBB)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Grupo Gloria decidió desprenderse de su participación en Cementos Bío Bío (CBB), a través de su filial Yura Chile, que aceptó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por la belga Carmeuse Holding por la totalidad de las acciones de la cementera chilena. La transacción representa la venta de cerca del 20% de los títulos que poseía el conglomerado peruano, en el marco de una reevaluación de su estrategia de desarrollo en Chile. Pero ¿qué llevó a la empresa peruana a salir del vecino del sur? Más aún, cuando a fines del 2024 pugno por duplicar su participación en la cementera.

TE PUEDE INTERESAR

Startup peruana Equip levanta US$1.4 millones para escalar su plataforma B2B y llegar a México
Unacem “concreta” alza en indicadores financieros en 2024: los factores detrás
Los planes de Unicon para facturar S/1,200 mlls: proyectos en la mira y nuevos productos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.