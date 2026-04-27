Cementos Pacasmayo S.A.A., cementera peruana que pertenece al Grupo Holcim, obtuvo ingresos por S/ 555.6 millones durante el primer trimestre de 2026, registrando un incremento de 11.3%, respecto al mismo período del año anterior, debido principalmente a mayores ventas de cemento y concreto, según informó la compañía en sus resultados financieros del primer trimestre.

En detalle, el desempeño operativo de la empresa fue sólido, ya que el EBITDA consolidado alcanzó los S/ 177.9 millones, con un aumento de 32.1%, lo que resultó en una mejora del margen EBITDA a 32% (desde 27% en el primer trimestre de 2025), Dicho desempeño fue impulsado principalmente al aumento del margen bruto en los negocios del cemento y concreto, como consecuencia de la mejora de la eficiencia operativa.

Por su parte, el volumen de ventas de cemento, concreto y prefabricados fue de S/ 797.4 millones durante el primer trimestre, logrando un incremento 11.7% con respecto al mismo período del 2025, principalmente debido al aumento de la demanda de cemento y concreto.

Asimismo, la utilidad neta fue de S/ 81.9 millones, registrando un incremento de 55.4%, debido principalmente al incremento en el volumen de ventas de cemento y concreto. En el caso del cemento en bolsa, la autoconstrucción creció arriba del 10% vs. el mismo período del año anterior. Las regiones que sustentaron este crecimiento fueron principalmente Piura y Cajamarca.

En el caso de concreto, el crecimiento se vio impulsado por proyectos de infraestructura que generaron un mayor margen.

“Concluimos este trimestre con optimismo y con la convicción de que el éxito financiero está intrínsecamente ligado al impacto social positivo. Estamos seguros de que nuestra integración con Holcim nos permitirá aprovechar capacidades globales manteniendo nuestra esencia local”, resaltó la compañía.

El volumen de ventas de cemento, concreto y prefabricados fue de S/ 797.4 millones durante el primer trimestre. (Foto: GEC)

Producción y Capex de Cementos Pacasmayo en 2026

La capacidad instalada de cemento durante todo el año en las plantas de Pacasmayo, Piura y Rioja se mantuvo estable en 2.9 millones de toneladas métricas (TM), 1.6 millones de TM y 440,000 TM, respectivamente.

En tanto, la capacidad instalada de clinker durante todo el año en las plantas de Pacasmayo, Piura y Rioja se mantuvo estable en 1.8 millones de TM, 990,00 TM y 289,080 TM, respectivamente.

Durante el primer trimestre de 2026, los ratios de utilización consolidado siguieron la tendencia al alza de la demanda del mercado. La utilización de la producción de cemento alcanzó 63.5%, un incremento de 5.5 puntos porcentuales, mientras que la utilización de clinker aumentó 8.2 puntos porcentuales hasta 75.9% en comparación con el mismo período de 2025, reflejando el incremento general de las operaciones para atender los requerimientos regionales.

A nivel de producción, el volumen total de cemento (de todas las plantas) alcanzó los 784,700 TM, registrando un aumento 9.6%, impulsado por un aumento transversal de la demanda. Por su parte, el volumen total de clinker (de todas las plantas) alcanzó los 575,600 TM, representando un incremento de 12.1%, impulsado por una mayor demanda de cemento en todas las regiones.

Particularmente, en su planta de Pacasmayo, los volúmenes de producción aumentaron un 15.6%, impulsados por una base comparativa más baja en el mismo período de 2025, ya que durante ese periodo tuvimos una parada programada.

En cuanto a inversiones, la compañía invirtió S/ 12.4 millones (US$ 3.6 millones), destinados a proyectos Planta Pacasmayo (S/ 7.3 millones), compra de equipos de concreto y agregados (S/ 3.4 millones), proyectos Planta de Cementos Rioja (S/ 500,000) y proyectos Planta de Piura (S/1.2 millones).

DATO CLAVE.