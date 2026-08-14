Talma atenderá las operaciones de Azul Linhas Aéreas en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Foto: Talma Perú)
Talma atenderá las operaciones de Azul Linhas Aéreas en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Foto: Talma Perú)
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Redacción Gestión
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sumó a la a su cartera de clientes tras el inicio de operaciones de la aerolínea en el mercado peruano. La compañía fue adjudicada para atender sus servicios de carga y rampa en el .

La operación se inicia con una nueva ruta carguera directa entre Manaos, Brasil, y Lima, con una frecuencia semanal. Talma atenderá la operación de las aeronaves en plataforma, así como la gestión y manejo de mercancías de importación y exportación.

El ingreso de Azul se produce luego de que Talma adecuara sus operaciones al .

Además, cabe recordar que, según informó Gestión en junio, la empresa destinó más de US$30 millones a infraestructura, equipamiento y fortalecimiento operativo para la nueva terminal.

Asimismo, durante su primer año de funcionamiento, atendió más de 90,000 vuelos y movilizó más de 160,000 toneladas de carga aérea.

¿Qué servicios brindará Talma a Azul?

estará a cargo de la atención integral de las aeronaves en plataforma, desde su llegada hasta su salida. En paralelo, gestionará mercancías de importación y exportación.

En el negocio de carga, la compañía atenderá productos perecederos, carga valorada y envíos con temperatura controlada. Para estas operaciones cuenta con almacenes con zonas refrigeradas y equipos especializados.

Nos complace sumar una nueva aerolínea internacional a nuestra cartera de clientes y ser parte de esta operación desde su inicio en el país. La confianza de Azul Linhas Aéreas en nuestra experiencia y capacidad operativa reafirma nuestro rol como socio estratégico para acompañar el desarrollo de nuevas conexiones y operaciones aéreas en el Perú”, señaló Edgardo Carbonel, gerente general de Talma Perú.

La nueva operación de Azul conecta Manaos, Brasil, con Lima mediante una ruta carguera directa con frecuencia semanal.
La nueva operación de Azul conecta Manaos, Brasil, con Lima mediante una ruta carguera directa con frecuencia semanal.

¿Qué implica la nueva ruta entre Manaos y Lima?

Con la nueva conexión, Azul incorpora a Lima a su red de destinos de carga desde Brasil y amplía su presencia en Sudamérica. La operación plantea una nueva alternativa para el intercambio comercial y logístico entre ambos países.

Para Talma, la operación incorpora una nueva aerolínea internacional a su cartera de clientes y se suma a sus servicios aeroportuarios de carga y atención en tierra. La empresa pertenece al y tiene presencia en Perú y otros mercados de Latinoamérica.

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