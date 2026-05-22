Air Europa ha puesto en marcha un nuevo proyecto para reforzar y optimizar la experiencia del cliente a escala global. Así, la aerolínea realizará una importante inversión en el plan Air Europa ON, iniciativa con la que impulsará nuevos avances para seguir mejorando la calidad del servicio y la satisfacción de los pasajeros

Air Europa ON busca darle mayores opciones a los clientes para configurar sus viajes. Las inversiones previstas contribuirán a incrementar aspectos como la comodidad, la variedad de servicios a bordo, la experiencia gastronómica, la atención personalizada y la puntualidad.

Según indicó la empresa, el nuevo plan se estructura en torno a tres ejes de acción cuyo desarrollo se lleva a cabo a lo largo del segundo trimestre del año. El primero, On-Board, abarca una importante renovación y mejora de los servicios en cabina, tanto en los vuelos de corto y medio como de largo radio.

El segundo, On-Ground, incluye medidas de aplicación en los aeropuertos, especialmente en el de Madrid-Barajas por su carácter de hub estratégico para la conexión con América. Por último, On-Airplane contempla diferentes iniciativas que contribuirán a la mejora en el mantenimiento de la flota, integrada por modelos Boeing 787 Dreamliner y Boeing 737, y a la que próximamente se incorporarán las primeras unidades de Airbus A350-900.

La aerolínea busca mejorar la experiencia del cliente.

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“Air Europa ON es una de las iniciativas más relevantes desarrolladas por la compañía en los últimos años”, afirmó Richard Clark, CEO de Air Europa.

Desde la empresa indicaron que la clase Business se beneficiará de manera especial de Air Europa ON. El proyecto supone una renovación de la oferta a bordo. Asimismo, en un futuro próximo, los pasajeros de esta categoría dispondrán de transporte exclusivo hasta el avión, disponible en Madrid-Barajas.

A nivel operativo, Air Europa adopta cambios en la logística de las tripulaciones que incluye un incremento de los equipos. Con ello, además de consolidar la atención al pasajero, se implementan también nuevas dinámicas destinadas a seguir mejorando un aspecto clave como es la puntualidad de los vuelos.

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Asimismo, se suma la renovación de los equipos utilizados en la flota por las tripulaciones y la incorporación de soluciones basadas en el uso de datos que posibilitarán el control de la temperatura de las aeronaves en tiempo real desde el Centro de Operaciones Integrado (IOC) de Air Europa, garantizando en todo momento el máximo confort durante el vuelo.

El lanzamiento de Air Europa ON coincide con un momento decisivo para la compañía, que continúa adelante con su plan de expansión. Éste incluye la incorporación de nuevas aeronaves, así como la inauguración de rutas tanto en Europa como fuera del continente.