Sky Airline anunció un acuerdo de código compartido con Air Europa, el primero que la aerolínea concreta desde su transición al modelo low cost. La alianza profundiza la relación comercial que ambas compañías mantienen desde hace dos años y busca ampliar las opciones de conectividad para pasajeros que viajan entre Europa y Sudamérica.

“Tras dos años de colaboración a través de un acuerdo interlineal, hoy avanzamos hacia un código compartido que integra de manera más profunda nuestras redes y genera nuevas oportunidades de conexión para nuestros pasajeros”, explicó Daniel Beláunde, CEO de Sky Airline.

A través de este acuerdo, Air Europa ampliará su alcance en Sudamérica mediante conexiones operadas por Sky Airline desde distintos puntos de la región, incluyendo Lima, São Paulo y Montevideo, entre otros.

Los acuerdos de código compartido permiten comercializar los vuelos bajo el código de ambas aerolíneas, además de ofrecer viajes más fluidos, con equipaje facturado hasta el destino final y conexiones dentro de una misma reserva.

El acuerdo de código compartido permite que dos aerolíneas comercialicen un mismo vuelo. (Foto: Sky).

El acuerdo entre Sky y Air Europa: destinos

En el marco del referido acuerdo entre Sky y Air Europa, los pasajeros de esta segunda aerolínea pueden volar entre Lima y Santiago de Chile a bordo de Sky Airline, desde el 1 de marzo. Asimismo, la alianza contempla la operación en código compartido en otras cinco rutas desde Lima hacia destinos clave de Perú: Cusco, Arequipa, Iquitos, Trujillo y Tarapoto.

La colaboración entre ambas aerolíneas contempla además una futura ampliación, sujeta a las autorizaciones correspondientes. En ese contexto, Air Europa prevé incorporar a Santiago como nuevo destino, volando en código compartido desde Lima en Perú, Salvador de Bahía y São Paulo, en Brasil; Montevideo, en Uruguay; y Buenos Aires, en Argentina.

Lima funcionará como uno de los principales puntos de conexión para los vuelos de SKY. (Foto: difusión).

Sky con más vuelos domésticos y frecuencias

El acuerdo entre Sky y Air Europa se produce en un contexto en el que Perú se ha convertido en uno de los mercados clave para la aerolínea chilena. Recientemente, Daniel Belaúnde, CEO de Sky Airline, señaló que el país representa casi un tercio de las operaciones de la compañía y cuenta con una base operativa de importancia similar a la de Chile.

“El mercado en el que más vamos a crecer en 2026 va a ser Perú”, afirmó a Gestión, al indicar que el foco de la empresa estará puesto principalmente en el fortalecimiento de los vuelos domésticos, con mayores frecuencias y uso de flota.

La compañía adelantó que evaluaba incorporar nuevas rutas dentro del país o aumentar frecuencias en destinos existentes, como parte de su estrategia de expansión en el mercado peruano.

Actualmente, Sky Airline mantiene 11 acuerdos interlineales con aerolíneas internacionales, entre ellas, Air Canada, United, Air France, KLM y Aerolíneas Argentinas. La compañía busca ampliar esta red de alianzas en los próximos años con el objetivo de superar los 20 acuerdos internacionales.