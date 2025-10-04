Al cierre de septiembre, Talma Perú registra un crecimiento cercano al 10% frente al mismo periodo del año pasado. (Foto: GEC)
Karen Guardia Quispe
A tres meses de cerrar el 2025, Talma –empresa peruana del Grupo Sandoval dedicada a los servicios aeroportuarios y de logística, con presencia en México, Ecuador y Colombia– calificó este año como satisfactorio. En ese sentido, ¿logrará concretar su llegada a Chile y Argentina? ¿Qué novedades se preparan para la operación en Perú? Durante la Expoalimentaria 2025, Gestión conversó con Arturo Cassinelli, gerente general corporativo, y Edgardo Carbonell, gerente general de Talma en Perú, quienes compartieron los próximos pasos de la compañía.

