Tecnología. IA ayuda a las aseguradoras a retener clientes, por ejemplo, en ramos de salud. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La inteligencia artificial (IA) amplía sus posibilidades de uso y el sector asegurador no es ajeno a esa tendencia mundial, ¿qué viene aconteciendo en ese mercado?

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