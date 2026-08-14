Usuarios afectados por retrasos de vuelos en aeropuerto del Cusco ante obras de mantenimiento en pista de aterrizaje. Foto: archivo GEC
Usuarios afectados por retrasos de vuelos en aeropuerto del Cusco ante obras de mantenimiento en pista de aterrizaje. Foto: archivo GEC
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Redacción Gestión
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Decenas de pasajeros se han visto afectados por los retrasos y postergaciones de vuelos programados en el Aeropuerto Velasco Astete de Cusco.

Desde Corpac informaron que se están realizando trabajos de mantenimiento correctivo en una parte de la pista de aterrizaje, lo que obliga a interrumpir el servicio.

Alrededor de las 8:40 am informaron que los trabajos obligaban a cerrar la pista de aterrizaje hasta alrededor de las 10:00 am.

No obstante, a las 9:07 am, Corpac aclaró que desde las 8:30 am se restablecieron las operaciones tras finalizar los trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje —los cuales fueron realizados por el contratista—.

De esa manera, paulatinamente se reanudarán los vuelos programados.

“Con las operaciones ya completamente normalizadas, Corpac recomienda a los pasajeros con vuelos programados para hoy coordinar directamente con sus respectivas aerolíneas para confirmar algún cambio en el horario de salida o llegada”, aclararon.

Corpac pidió disculpas a los usuarios perjudicados y les recomendó constatar directamente con las aerolíneas sobre el estado de sus respectivos vuelos.

Según reportes periodísticos, la sala de embarque y el segundo piso del Aeropuerto Velasco Astete están atiborrados de pasajeros que aguardan la salida de sus vuelos.

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