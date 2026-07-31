El brazo hotelero del Grupo Breca, Inversiones Nacionales de Turismo (Intursa) inauguró recientemente el Boulevard x Tambo del Inka, un nuevo espacio ubicado junto al hotel Tambo del Inka, en Urubamba (Cusco), que reúne emprendimientos vinculados con la gastronomía, el arte, el diseño y la producción local del Valle Sagrado. ¿Cuál es la expectativa sobre el nuevo espacio comercial?

El boulevard, de aproximadamente 2,000 metros cuadrados (m²) y ubicado junto al Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, busca consolidarse como un punto de encuentro para turistas, pasajeros del tren con destino a Machu Picchu y residentes del Valle Sagrado. Según la empresa, el espacio proyecta recibir a más de 200 visitantes al día.

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La propuesta reúne actualmente siete iniciativas. Entre ellas figuran AMA Experience, dedicada a experiencias culturales; el espacio del artista textil Máximo Laura; Yana Alpaca, especializada en prendas elaboradas con fibra de alpaca; Tres Raíces, con productos de inspiración local; Café Mayu - Coffee Roastery; Destilería Andina y La Cervecería, enfocada en cervezas artesanales del Valle Sagrado.

El nuevo boulevard alberga siete emprendimientos y proyecta recibir más de 200 visitantes al día, como parte de la estrategia de Intursa para ampliar la oferta turística y comercial en el Valle Sagrado. Foto: Intursa

¿Qué planes tiene Intursa con el nuevo espacio comercial?

De acuerdo con información de Intursa, el boulevard beneficia de manera directa a seis emprendimientos locales y trabaja con productores y proveedores del Valle Sagrado y Cusco. La empresa indicó además que, a través de AMA Experience, el proyecto mantiene vínculos con seis comunidades de la región.

Durante la inauguración, Joaquín Escudero, gerente general de Tambo del Inka, señaló que el objetivo del proyecto es generar un espacio que impulse el trabajo de emprendedores y artistas locales, además de ampliar la oferta para los visitantes del Valle Sagrado .

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El boulevard cuenta con acceso directo desde la avenida Ferrocarril, en el distrito de Urubamba, por lo que puede ser visitado tanto por huéspedes del hotel como por el público en general.

Con esta apertura, el brazo hotelero del Grupo Breca incorpora un nuevo espacio comercial y cultural a la oferta turística del Valle Sagrado, en un contexto en el que hoteles y operadores turísticos vienen ampliando sus servicios mediante propuestas que integran a productores y emprendimientos locales.