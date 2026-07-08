El gerente general de Retail & Marketing Consulting (firma operadora del mall), Julio Contreras, señaló que las ventas del establecimiento al cierre de mayo registra un crecimiento de 17% en relación a similar periodo del 2025; ello, pese se había pevisto un año cauto en cuanto a consumo por el contexto electoral. Este buen perfomance, según el representante, tiene justificación en una mayor liquidez de la población tumbesina, la variada oferta comercial del mall y la propuesta de compra segura que ofrece el recinto.

“Si bien es cierto, también hay presencia de ecuatorianos en las compras, casi el 90% son población de Tumbes que llega hasta Costa Mar Plaza para adquirir diferentes productos. Hay algunas categorías que quizá venden más que otras, pero en general, la propuesta que hoy tiene el mall está acorde a la demanda de los visitantes”, remarcó Contreras.

En esa línea, el vocero destacó el buen desempeño de locatarios como la tienda por departamentos Estilos; mientras que por categorías, el rubro de zapatería muestra buenos resultados con marcas como Adidas, footloose, Bata, entre otras . “Todo lo que son zapatillas deportivas viene teniendo muy buena recepción, seguido de gastronomía”, expresó.

Actualmente, el centro comercial de alrededor de 15,000 metros cuadrados (m2) de área arrendable alberga a cerca de 60 marcas, entre las que resaltan Metro, UVK Multicines, KFC, Coney Park, entre otros. Además, este año se sumó una tienda de Aruma en un área de 150 m2 y un negocio gastronómico local.

“Nuestro nivel de ocupación es de 94% y solo nos queda libre algo de cinco locales entre 50 y 80 m2. Creemos que tenemos bien armado el mix comercial, pero sería interesante poder sumar marcas en categorías de ropa de deporte y también lencería”, añadió.

Aruma es una de las marcas que ingresó este año a Costa Mar Plaza. (Foto: Difusión)

La apuesta viene por strip centers

A poco de cumplir una década, la operación de Costa Mar Plaza viene consolidándose en esta parte del país, teniendo en cuenta que pese a que se proyectó un mesurado aumento de 7% en las transacciones de este año, el positivo resultado de los primeros meses ha replanteado la cifra a un 10% o 12% al finalizar el 2026.

“De enero a noviembre tenemos un flujo de cerca de 300,000 personas al mes, y en diciembre eso llega hasta los 460,000, como fue el año pasado”, resaltó Contreras.

De la mano de un fortalecimiento del concepto en Tumbes, el Grupo Costa del Sol no descarta seguir expandiendo la propuesta de retail, aunque no necesariamente bajo el formato de centro comercial. De hecho, Contreras adelantó que actualmente evalúan ubicaciones, siempre en la zona norte del Perú, para crecer en los próximos años.

“No creemos que sea un formato comercial, pero como strip center estamos viendo algunas opciones. Hay algunas tierras que podemos ocupar, tenemos dos ubicaciones y quizá el próximo año podamos iniciar algun strip, siempre ligado al hotel”, indicó.

Finalmente, el ejecutivo recordó que la oferta mixta, como retail con hotel, no solo facilita las cosas en términos de precios de terrenos, sino también asegura un flujo natural de potenciales compradores.