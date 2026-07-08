Costa Mar Plaza Tumbes también tiene cercana la propuesta de un hotel 4 estrellas Costa del Sol y un casino. (Foto: Redes Costa Mar Plaza)
Costa Mar Plaza Tumbes también tiene cercana la propuesta de un hotel 4 estrellas Costa del Sol y un casino. (Foto: Redes Costa Mar Plaza)
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Mayumi García
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Más allá de su red de hoteles, el Grupo Costa del Sol viene capitalizando resultados en otra unidad de negocio en la que ingresaron hace poco más de ocho años en el norte del país, específicamente, en Tumbes. En esta plaza, el holding inauguró un centro comercial bajo la marca Costa Mar Plaza, el cual este año ha mostrado números significativos en cuanto a las transacciones de sus locatarios.

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