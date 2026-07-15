Durante el 2026, el Nuevo AIJCH ha mantenido un desempeño destacado en puntualidad, ubicándose dentro del top 5 global en cuatro de los últimos cinco reportes mensuales de Cirium. Foto: GEC.
Durante el 2026, el Nuevo AIJCH ha mantenido un desempeño destacado en puntualidad, ubicándose dentro del top 5 global en cuatro de los últimos cinco reportes mensuales de Cirium. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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El Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) alcanzó el primer lugar mundial en puntualidad de salida entre los grandes aeropuertos, de acuerdo con el reporte correspondiente a junio de 2026 elaborado por Cirium, firma especializada en análisis de la industria aeronáutica.

Según el informe, el AIJCH obtuvo un índice de puntualidad de salida (on-time departures) de 92.67%, ubicándose en el primer puesto global de la categoría “Large Airports”. Con este resultado, el principal terminal aéreo del Perú se posiciona por encima de todos los aeropuertos grandes evaluados en el ranking mensual de Cirium.

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Cifras de puntualidad destacadas

Asimismo, frente al indicador registrado en el 2025, cuando el aeropuerto alcanzó una puntualidad de salida de 85.5%, el resultado de junio de 2026 representa una mejora de más de siete puntos porcentuales, consolidando un avance significativo en su desempeño operacional, mientras atiende a alrededor de 2 millones de pasajeros y 16,000 vuelos cada mes.

“Este reconocimiento confirma que el Nuevo AIJCH ya opera al nivel de los principales terminales aéreos del mundo”, señaló Pamela Moreno, gerenta de Operaciones Aeroportuarias de Lima Airport Partners (LAP).

Durante el 2026, el Nuevo AIJCH ha mantenido un desempeño destacado en puntualidad, ubicándose dentro del top 5 global en cuatro de los últimos cinco reportes mensuales de Cirium.

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