Lima Airport Partners (LAP) alista una serie de mejoras ambientales dentro del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras su primer año de operaciones en el que movilizó cerca de 26 millones de pasajeros. El aeropuerto ya opera con dos pistas activas, mayor capacidad para vuelos internacionales y el interés de nuevas aerolíneas por ingresar al mercado peruano, mientras continúan las obras y ajustes orientados a optimizar los accesos y la experiencia de los viajeros dentro y fuera del terminal. ¿Qué acciones tiene previsto implementar?

En detalle, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó la modificación ambiental presentada por Lima Airport Partners (LAP) para la terminal, luego de concluir la evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), centrado en cambios en el campamento de obras.

La aprobación fue formalizada mediante una resolución directoral, tras determinar que la propuesta cumple con los criterios técnicos, ambientales y legales establecidos en la normativa vigente.

Las medidas forman parte del proceso de ampliación del Jorge Chávez y contemplan inversiones en infraestructura de residuos, además de la actualización de cronogramas ambientales hasta el año 2036. Foto: Andina

¿Cuáles son los cambios ambientales aprobados?

La modificación incluye tres intervenciones principales: la implementación de un centro de acopio temporal de residuos sólidos dentro del campamento (de aproximadamente 52 m2), la ampliación del uso del campamento por 12 meses adicionales y la actualización del cronograma del Plan de Compensación Ambiental (PCA), que se extiende hasta el año 2036 .

La nueva infraestructura de manejo de residuos demandará una inversión aproximada de S/ 40,000 y estará orientada a mejorar la segregación, almacenamiento y disposición de desechos generados durante la fase constructiva.

De acuerdo con la evaluación técnica, los impactos ambientales asociados a las modificaciones son leves y están vinculados principalmente a la calidad del aire y el ruido, manteniéndose por debajo de los niveles ya previstos en estudios previos.

El Senace concluyó además que las medidas propuestas no generan impactos adicionales relevantes, no afectan áreas naturales protegidas ni el medio biológico, y se desarrollan dentro del área ya intervenida del aeropuerto. Asimismo, no requieren nuevos recursos significativos como agua, energía o mano de obra adicional.

El expediente fue presentado por LAP en febrero de 2026 y evaluado durante varios meses. En el proceso participaron entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Gobierno Regional del Callao, que emitieron opiniones técnicas mayoritariamente favorables tras la subsanación de observaciones.

La modificación ambiental aprobada forma parte del proceso de ampliación integral del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, considerado uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país. El campamento de obras intervenido cumple un rol logístico para la ejecución del proyecto, por lo que su ampliación permite dar continuidad a los trabajos sin modificar el diseño general de la infraestructura.

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