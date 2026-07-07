La Contraloría General de la República alertó al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) que el déficit financiero para la ejecución del Puente Santa Rosa, infraestructura que será el acceso definitivo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), ocasionaría sobrecostos y arbitrajes por controversias derivadas del incumplimiento de contraprestaciones establecidas en el contrato, así como retraso en la culminación de dicho componente, cuyo monto de inversión es de US$ 171′054,201.

En el Informe de Hito de Control n.° 10396-2026-CG/MPROY-SCC, que comprendió el periodo del 3 al 22 de junio de 2026, se señala que, para los gastos del referido puente, existe un saldo disponible de S/ 24′683,022, que resultaría insuficiente frente al monto proyectado de junio a diciembre de este año ascendente a S/ 156′079,667 por conceptos referidos al Diseño y Construcción, Ingeniero FIDIC (supervisor) y asistencia técnica en la gestión de la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), cuyos contratos se encuentran suscritos y en ejecución.

Cabe precisar que el monto disponible mencionado es menor al programado hasta agosto 2026, de S/ 26′995,156.

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La comisión de control indicó también que las gestiones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la obtención del presupuesto orientado a financiar la ejecución del Puente Santa Rosa, a través de la aprobación de un crédito suplementario y de una demanda adicional de recursos, se mantuvieron sin respuesta al 18 de junio de 2026.

El Puente Santa Rosa es uno de los dos componentes del proyecto Vía Expresa Santa Rosa y su objetivo es asegurar un acceso fluido al aeropuerto y mejorar las condiciones de seguridad vial. Su conclusión está prevista para el 5 julio de 2028.

Se advierten retrasos

Como ya había adelantado Gestión, otro riesgo alertado por la Contraloría es el retraso en la culminación del diseño y construcción del referido puente, lo que podría ocasionar ampliaciones de plazo, sobrecostos en el contrato con el consorcio y la postergación del acceso directo al AIJCH, así como de los beneficios asociados a la descongestión de las vías existentes y mejorar la capacidad del servicio de transporte urbano.

Los retrasos se producen en cinco actividades, siendo las más relevantes los “Estudios de geología y geotecnia”, que terminaron el 1 de junio de 2026, 59 días calendario después de la fecha prevista, y el “Plan de desvíos y manejo de tránsito”, que presenta un atraso de 111 días calendario (al 22 de junio 2026).

Esto “viene impactando negativamente en el inicio de las actividades sucesoras” (dependientes) pertenecientes a la ruta crítica, entre las que figura el diseño de subestructuras del puente (soporte que recibe todo el peso de la plataforma), cuya ejecución estaba planificada del 4 de abril al 8 de mayo de este año.

La comisión de control sostiene que el mismo ingeniero (supervisor) en su informe de mayo precisó que se evidencia un “atraso severo” y que corresponde a dicho profesional evaluar la aplicación de las subcláusulas que contemplen medidas concretas, plazos definidos y recursos adicionales comprometidos para recuperar el avance de la obra y completarlas en el plazo y costo.

Acumulación de escombros

La Contraloría también evidenció que Provías Nacional y el contratista permitieron la acumulación de material excedente y escombros en el área de la obra del puente Santa Rosa por parte de terceros, lo que genera el riesgo de reconocer ampliaciones de plazo y pagos adicionales al consorcio, por los costos en que se incurrirán para la eliminación de dicho material.

También se advirtió el retraso en la conformación de la DAAB (método alternativo de resolución de conflictos) para la solución de disputas entre las partes, la cual debió realizarse hasta el 26 de diciembre de 2025. Dicha situación podría generar atrasos y mayores costos en la ejecución de los trabajos de diseño y construcción del puente.

Los resultados del informe de control fueron notificados al director ejecutivo de Provías Nacional para que se adopten las acciones correctivas oportunas a fin de asegurar la continuidad del proyecto.