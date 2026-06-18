Vía Expresa Santa Rosa. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Los gremios de transporte, conductores y transportistas a nivel nacional expresaron su preocupación por la “la nula asignación presupuestal para el Proyecto Santa Rosa”, el cual comprende la Vía Expresa Santa Rosa (viaducto elevado sobre la avenida Santa Rosa) y el Puente Santa Rosa con sus obras complementarias.

Para los gremios, la situación actual vuelve a evidenciar una realidad que enfrentan desde hace años los transportistas, quienes “asumen las consecuencias de decisiones tardías y proyectos que avanzan sin la prioridad que requieren. Los costos de la inacción continúan recayendo sobre transportistas, conductores, empresas y usuarios finales”, añadió.

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“Con el Proyecto Santa Rosa se nos anunció una mejora real para la descongestión logística del Callao, mediante nuevas conexiones viales y pasos a desnivel en la avenida Argentina y Morales Duárez. Se nos habló de un tránsito más ordenado, rutas más eficientes y mejores condiciones para desarrollar nuestro trabajo”, se lee en el comunicado.

“Resulta preocupante ver cómo se han invertido recursos y generado expectativas en miles de transportistas sin avances concretos hacia la ejecución de una infraestructura que representa una necesidad urgente para quienes transitamos diariamente por esta zona”, refirió.

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Según el comunicado, el estancamiento de la Vía Expresa Santa Rosa continúa afectando a los transportistas, ya que incrementa sus costos operativos y reduce la competitividad del transporte.

Asimismo, mantiene el colapso vial en los accesos al Callao, al aeropuerto y a las principales rutas logísticas; y los obliga a enfrentar más congestión, inseguridad vial y largas horas perdidas en el tráfico.

¿Para cuándo estaría listo el acceso definitivo al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chavez? | Foto: Andina
¿Para cuándo estaría listo el acceso definitivo al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chavez? | Foto: Andina

Gremios piden asignación de presupuesto

Por ello los, gremios exigen de manera inmediata la inclusión de presupuesto para la Vía Expresa y Puente Santa Rosa en el Proyecto de Ley N. 14799 del Ejecutivo que plantea la aprobación de un crédito suplementario para el financiamiento de diversas inversiones públicas.

“No es posible que no se haya contemplado ni un sol para que esta mega obra inicie trabajos este año”, agregó.

Además, piden la publicación de un cronograma vinculante, con responsables identificados y mecanismos de seguimiento público que garanticen transparencia y cumplimiento.

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