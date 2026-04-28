Cuando surgieron las críticas a su decisión, Provías remarcó que PMO Vías, a través de Egis, había cometido actos de corrupción en el extranjero, sin detallar a qué hechos se referian. Fotocomposición: Alessandro Azurín, Diario Gestión, ChatGPT.
Cuando surgieron las críticas a su decisión, Provías remarcó que PMO Vías, a través de Egis, había cometido actos de corrupción en el extranjero, sin detallar a qué hechos se referian. Fotocomposición: Alessandro Azurín, Diario Gestión, ChatGPT.
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Alessandro Azurín
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Provías Nacional ya habría cerrado completamente el desacuerdo público que tuvo con Egis en febrero, cuando decidió resolver, activando la cláusula anticorrupción, el contrato que tiene con la empresa francesa, que afecta a la Nueva Carretera Central (NCC), y la Vía Expresa Santa Rosa y Puente Santa Rosa, los accesos definitivos y esperados del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).

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