El ministro Alberto Beingolea señaló que "esta ley tiene los días contados", y que "será derogada muy pronto". Foto: difusión
El ministro Alberto Beingolea señaló que "esta ley tiene los días contados", y que "será derogada muy pronto". Foto: difusión
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Redacción Gestión
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El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se mostró a favor de la derogación de la ley que crea el Colegio de Artistas Profesionales (n° 32645).

Esta norma, aprobada en el Congreso del quinquenio anterior e impulsada por Perú Libre,

“Para una ley de fomento y derechos laborales, no de control. ¡El arte no se colegia, se crea!“, replicaron en su momento diversos artistas.

“Me da la impresión de que en esto habrá unanimidad. El gremio de artistas debería sentirse tranquilo. Esta ley tiene los días contados. Seguramente será derogada muy pronto”, dijo Beingolea a la prensa.

La controversial disposición de esta ley

En una disposición complementaria, la ley 32645 señala que no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados

Vale añadir que Espinoza fue inhabilitada por el Congreso para ocupar cargos públicos por 10 años; lo cual llamó la atención del CAL, que anunció acciones legales contra esta normativa.

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