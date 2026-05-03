El Colegio de Abogados de Lima (CAL) acusó al Congreso de la República de usar la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú como herramienta de persecución contra la decana Delia Espinoza, al incorporar disposiciones que podrían forzar su salida del cargo.

En un comunicado publicado el sábado cerca de la medianoche, la junta directiva del CAL acusó “graves irregularidades” cometidas por el Legislativo en la sesión plenaria del 30 de abril en la cual se aprobó un dictamen que incluía una regulación aplicable a todos los colegios profesionales.

El CAL rechaza el uso arbitrario del Congreso el 30/04. Modificaciones sin transparencia vulneran el orden constitucional.

🚨Exhortamos a la ciudadanía a la vigilancia y a exigir respeto a la Constitución. pic.twitter.com/r5XBBFsmgH — Colegio de Abogados de Lima (@CALPERUOFICIAL) May 3, 2026

Según precisa, en dicha iniciativa se introdujeron “modificaciones subrepticias” a la segunda disposición complementaria, de tal manera que “no pueden [...] ejercer cargos directivos en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública”.

Al respecto, el CAL señala que dicho dispositivo se trata de una “ley con nombre propio” y recuerda que, según el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, “las normas se emiten no por la diferencia de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. La ley no ampara el abuso de derecho”.“Es evidente que esta modificación tiene una finalidad específica: continuar con la persecución y hostilización hacia Delia Milagros Espinoza Valenzuela, Decana del CAL, pretendiendo afectar su permanencia en el cargo para el que fue mayoritariamente electa por los agremiados de esta histórica orden. El Congreso está utilizando la producción de leyes como una herramienta de venganza política”, se lee en el comunicado.