El Poder Judicial sentenció a 9 meses de prisión suspendida al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por el delito de difamación contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Según la jueza Norma Carbajal, el legislador de Fuerza Popular incurrió en un delito al tildar de “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” a Delia Espinoza, y estas no formaron parte de una crítica legítima, sino de un ataque direccionado.

En la lectura del fallo, producto de un error material, la jueza Carbajal aseguró que la pena era de 9 años, mas esta solo será de 9 meses.

De esa manera, dictó 9 meses de prisión suspendida, aunque la pena quedará interrumpida en su aplicación por un año, en el que Rospigliosi Capurro deberá cumplir ciertas normas de conducta. Además, deberá abonar una reparación civil de S/ 200,000.

Fernando Rospigliosi critica fallo judicial, y asegura que la Constitución lo ampara. Foto: Congreso.

A través de X, Fernando Rospigliosi señaló que “la mafia caviar izquierdista” controla el Poder Judicial y quiere “callarlo de por vida”.

Además, reconoció que la sentencia es ilegal “porque, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, no lo pueden condenar por opinar”. Para ello, se necesita primero una denuncia constitucional.

Vale añadir que la Mesa Directiva del Congreso autorizó el financiamiento de la defensa de Fernando Rospigliosi en este proceso judicial por difamación; y expresidente del Congreso, lo respaldan ante la “criminalización de sus opiniones”.