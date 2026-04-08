El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) instó al Congreso de la República a priorizar políticas orientadas a la formalización minera antes que impulsar iniciativas que recorten los plazos de las concesiones, al considerar que estas medidas no abordan los principales problemas del sector.

Su gerente general, Gustavo De Vinatea, cuestionó el predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas que propone reducir de 30 a 15 años la vigencia de las concesiones mineras. Según indicó, esta iniciativa podría generar efectos contraproducentes para el desarrollo de la industria.

“El principal desafío del país no es la duración de las concesiones, sino la expansión de la minería ilegal”, señaló. En esa línea, advirtió que debilitar el marco formal podría abrir mayores espacios para economías ilícitas que operan al margen del Estado, con impactos negativos en el ambiente, la seguridad y el desarrollo territorial.

De Vinatea remarcó que la minería es una actividad de largo plazo, cuyos proyectos pueden tardar décadas en madurar, desde la exploración hasta la producción. En el caso peruano, incluso pueden superar los 40 años. Por ello, consideró que reducir los plazos de concesión genera incertidumbre y desincentiva inversiones clave para el crecimiento económico.

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Prioridad en el Congreso

Asimismo, el representante del IIMP señaló que la propuesta no beneficiaría a la pequeña minería, como sostienen algunos de sus impulsores. Por el contrario, indicó que muchos pequeños mineros y mineros artesanales ya enfrentan invasiones en sus concesiones por parte de operadores informales, por lo que medidas como esta los dejarían aún más expuestos.

Frente a este escenario, el gremio planteó que el Congreso debería enfocar sus esfuerzos en avanzar en una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que promueva la formalización con criterios técnicos y mecanismos efectivos de acompañamiento.

el gremio planteó que el Congreso debería enfocar sus esfuerzos en avanzar en una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que promueva la formalización con criterios técnicos y mecanismos efectivos de acompañamiento. Foto: Minem.

Además, subrayó la necesidad de destrabar los procesos administrativos que hoy retrasan el desarrollo de proyectos mineros. “Uno de los principales cuellos de botella es la permisología, que puede extender los plazos por décadas”, indicó, al tiempo que propuso fortalecer herramientas como la Ventanilla Única Digital para agilizar las evaluaciones.

Finalmente, De Vinatea advirtió que iniciativas como la reducción de concesiones pueden afectar la confianza en el país y reforzar la percepción de decisiones de corto plazo. En ese sentido, reiteró que el camino para el desarrollo sostenible de la minería pasa por fortalecer la formalidad, mejorar la competitividad y garantizar reglas claras para las inversiones.