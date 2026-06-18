BCRP. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) puso en circulación desde hoy una nueva moneda de un sol, esta vez alusiva a la cultura Recuay, que se desarrolló en la antigüedad en la sierra de Áncash.

De acuerdo con la publicada en el Diario El Peruano, la nueva moneda tendrá curso legal, por lo que podrá utilizarse en cualquier transacción económica junto con las actuales monedas de S/ 1.

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En el anverso se aprecia el Escudo de Armas del Perú rodeado por la leyenda “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y un polígono inscrito de ocho lados que forma el filete de la moneda.

Por su parte, el reverso muestra la imagen de un ceramio de la cultura Recuay: una botella con forma de mujer ataviada con una rica indumentaria y decoración que reflejan su alto estatus dentro de la nobleza indígena. También incluye la inscripción “Cultura Recuay”, la denominación de la moneda, la frase “Cerámica Precolombina” y la marca de la Casa Nacional de Moneda.

El BCR informó que se emitirán 10 millones de unidades de esta moneda, la cual es la quinta de la Serie Numismática “Cerámica Precolombina Peruana”, dedicada a la cultura Recuay, con el objetivo de difundir el patrimonio cultural del país e incentivar la cultura numismática.

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