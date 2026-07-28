El nuevo ministro de Cultura es Alberto Beingolea, abogado, político y periodista deportivo. Foto: Presidencia
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Redacción Gestión
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Keiko Fujimori nombró a Alberto Beingolea como nuevo ministro de Cultura.

El periodista deportivo y excandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC) prestó juramento este 28 de julio.

Dentro de su hoja de vida política, Alberto Beingolea ha ocupado el cargo de congresista en el periodo 2011-2016 por la agrupación Alianza por el Gran Cambio.

Beingolea es abogado por la PUCP y tiene una maestría en Derecho Penal y estudios concluidos de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Además, ejerció como docente en la PUCP y otras universidades, impartiendo cursos vinculados al derecho, la comunicación y el análisis político.

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