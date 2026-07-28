Keiko Fujimori apunta a estos tres programas para reducir empleo de jóvenes. (Foto: iStock)
Keiko Fujimori apunta a estos tres programas para reducir empleo de jóvenes. (Foto: iStock)
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Redacción Gestión
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Los jóvenes en el Perú han sido un grupo duramente golpeado cuando de empleo se trata. Solo por citar un ejemplo, ya Gestión había informado que . Además, el 56.1% de las personas de 14 a 24 años son subempleados, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En este contexto, durante su primer mensaje a la nación, la presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, anunció una nueva política: “Jóvenes con Futuro”. ¿De qué se tratará?

La mandataria explicó que tendrá como objetivo “impulsar la inserción económica de los jóvenes”. Recordó que más de 250,000 jóvenes entre 14 a 24 años no pueden encontrar empleo.

Keiko Fujimori anuncia que se ampliará Beca 18. Foto: Congreso de la República.
Keiko Fujimori anuncia que se ampliará Beca 18. Foto: Congreso de la República.

“Expandiremos y mejoraremos la calidad de los programas para fortalecer sus capacidades para el empleo, incluyendo Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y apoyo integral al emprendedor, con el fin de reducir la tasa de desempleo juvenil de casi 10% a la mitad”, declaró ante el Congreso de la República.

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