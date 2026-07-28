Los jóvenes en el Perú han sido un grupo duramente golpeado cuando de empleo se trata. Solo por citar un ejemplo, ya Gestión había informado que mientras la inteligencia artificial avanza, esta población no se sube hasta ahora a la ola y, por el contrario, quedan “atrapados” en informalidad. Además, el 56.1% de las personas de 14 a 24 años son subempleados, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En este contexto, durante su primer mensaje a la nación, la presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, anunció una nueva política: “Jóvenes con Futuro”. ¿De qué se tratará?

La mandataria explicó que tendrá como objetivo “impulsar la inserción económica de los jóvenes”. Recordó que más de 250,000 jóvenes entre 14 a 24 años no pueden encontrar empleo.

Keiko Fujimori anuncia que se ampliará Beca 18. Foto: Congreso de la República.

“Expandiremos y mejoraremos la calidad de los programas para fortalecer sus capacidades para el empleo, incluyendo Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y apoyo integral al emprendedor, con el fin de reducir la tasa de desempleo juvenil de casi 10% a la mitad”, declaró ante el Congreso de la República.

Agregó que se ampliará Beca 18 para que más jóvenes accedan a estudios superiores. Vale decir que este programa, así como Beca Bicentenario, enfrentaron una crisis por falta de presupuesto.