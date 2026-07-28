La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que la seguridad ciudadana será uno de los principales ejes de su gobierno y aseguró que se destinarán recursos extraordinarios para enfrentar la criminalidad, junto con las acciones de mitigación frente al fenómeno El Niño.

Durante su primer mensaje a la Nación, la mandataria sostuvo que ambos temas constituyen las prioridades inmediatas de su gestión debido a la preocupación de la población por la delincuencia y los riesgos asociados a los desastres naturales.

“En el plazo inmediato mi gobierno estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana. Para ello emplearemos recursos extraordinarios”, manifestó.

En ese contexto, afirmó que su administración buscará recuperar los espacios tomados por el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal.

“Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno” , indicó.

Fujimori también anunció que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer la autoridad del Estado en las zonas afectadas.

Keiko Fujimori anunció que la seguridad ciudadana será una de las prioridades inmediatas de su gobierno. Foto: GEC.

Asimismo, señaló que su gobierno fortalecerá a la Policía Nacional mediante mejoras en equipamiento, respaldo institucional y un proceso de modernización tecnológica.

Entre las medidas mencionó la implementación de sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, herramientas modernas de comunicación y centros de comando para agilizar la respuesta frente a la criminalidad.

La presidenta agregó que la estrategia no estará enfocada únicamente en combatir la delincuencia común, sino también a las organizaciones criminales vinculadas con la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.

En esa línea, indicó que se fortalecerán los sistemas de inteligencia para desarticular las estructuras y fuentes de financiamiento de estas mafias.

Fujimori también advirtió que su gestión no tolerará actos de corrupción dentro de la Policía Nacional y aseguró que los efectivos que colaboren con organizaciones delictivas responderán ante la justicia.

Finalmente, anunció que el Ejecutivo emitirá decretos de urgencia y solicitará al Congreso facultades delegadas para implementar medidas orientadas a enfrentar la inseguridad ciudadana y atender los efectos del fenómeno El Niño.