La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que la seguridad ciudadana será uno de los principales ejes de su gobierno y aseguró que se destinarán recursos extraordinarios para enfrentar la criminalidad, junto con las acciones de mitigación frente al fenómeno El Niño.
Durante su primer mensaje a la Nación, la mandataria sostuvo que ambos temas constituyen las prioridades inmediatas de su gestión debido a la preocupación de la población por la delincuencia y los riesgos asociados a los desastres naturales.
“En el plazo inmediato mi gobierno estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana. Para ello emplearemos recursos extraordinarios”, manifestó.
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En ese contexto, afirmó que su administración buscará recuperar los espacios tomados por el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal.
“Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”, indicó.
Fujimori también anunció que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer la autoridad del Estado en las zonas afectadas.
Asimismo, señaló que su gobierno fortalecerá a la Policía Nacional mediante mejoras en equipamiento, respaldo institucional y un proceso de modernización tecnológica.
Entre las medidas mencionó la implementación de sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, herramientas modernas de comunicación y centros de comando para agilizar la respuesta frente a la criminalidad.
La presidenta agregó que la estrategia no estará enfocada únicamente en combatir la delincuencia común, sino también a las organizaciones criminales vinculadas con la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.
En esa línea, indicó que se fortalecerán los sistemas de inteligencia para desarticular las estructuras y fuentes de financiamiento de estas mafias.
Fujimori también advirtió que su gestión no tolerará actos de corrupción dentro de la Policía Nacional y aseguró que los efectivos que colaboren con organizaciones delictivas responderán ante la justicia.
Finalmente, anunció que el Ejecutivo emitirá decretos de urgencia y solicitará al Congreso facultades delegadas para implementar medidas orientadas a enfrentar la inseguridad ciudadana y atender los efectos del fenómeno El Niño.