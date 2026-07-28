El Perú se prepara para recibir a una nueva gestión gubernamental. Keiko Fujimori se convertirá, oficialmente, en la presidenta del Perú por los próximos cinco años hoy 28 de julio, en el marco de las Fiestas Patrias.

¿En qué condiciones recibe a la economía peruana? Gestión realiza un repaso por algunos de los principales indicadores para marcar la base de la que partirá y, eventualmente, será medida.

Economía nacional

Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre la actividad económica corresponden a mayo. En dicho mes, el Producto Bruto Interno (PBI) tuvo un crecimiento de 1.80%, su tasa más débil en seis meses, desde noviembre del 2025, cuando creció apenas un 1.62%.

Así, en lo que va del año, acumuló un crecimiento de 3.2%, mientras que el panorama de los últimos 12 meses presentó un avance de 3.54%.

La manufactura, que representa el 16% del PBI peruano, tuvo una caída de más de 10%, explicado por una contracción de la parte primaria (relacionada con la pesca).

“El subsector fabril primario reportó una baja en las ramas de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos y fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos”, detalló el reporte.

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Por su parte, l a minería e hidrocarburos, que significa casi el 15% de la economía, marcó un avance de 2.6%, su primer resultado positivo desde febrero último.

“La evolución positiva de la producción minera metálica se sustentó en el mayor tonelaje extraído y mayores leyes del mineral tratado en las principales plantas de concentración del país, reportando subida en hierro, cobre, oro y estaño. En hidrocarburos, creció el gas natural y líquidos de gas natural”, explicaron.

El sector más perjudicado fue la pesca, con una caída de más de 30% en el período de enero a mayo respecto al mismo lapso del 2025. Esto a causa del inicio del fenómeno de El Niño (FEN).

Factor precio

En Lima, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que sirve para medir la inflación, reportó un incremento de 4.01% en junio último, considerando los últimos 12 meses. Esto lo ubica fuera del rango meta que establece el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre 1% y 3%.

Se trata de la tasa más alta en los últimos cuatro años. El INEI señaló en un reciente informe que la variación de precios en Lima Metropolitana en la década 2016-2025 fue de 3.2%.

“Con el aumento del precio del petróleo, la inflación se aceleró, superando el rango meta . También subieron las expectativas inflacionarias. Si bien no ha habido mayores efectos de segunda vuelta, prevemos que la inflación seguirá por encima del rango meta por varios meses más. Es difícil descartar aumentos de la tasa de política monetaria en el segundo semestre, antes de regresar a condiciones normales en 2027”, anotó el BBVA Research en un reporte.

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Empleo en Lima y Perú

El mercado laboral en Lima Metropolitana continuó creciendo. Al trimestre móvil a junio, se totaliza que 5.89 millones de personas cuentan con un empleo, un 7.5% más que hace un año. Por edades, el principal grupo que creció fueron los de 45 a más años, con un avance de 11.3%.

Visto por niveles, los adecuadamente empleados ascendieron a 3.90 millones de personas, un 9.9% más que hace un año. El sector que generó mayormente estos empleos fue el de comercio, con una expansión de 15.9%.

A nivel nacional, el INEI reportó que, al primer trimestre de este año, son 17.59 millones de personas que cuentan con un empleo. Esto es un crecimiento de 1.3% frente al mismo período del año pasado.

La población con empleo adecuado es de 9.96 millones de personas, es decir, el 56% del total.

Así se mueve el mercado laboral en el país. | Andina

Por su parte, los puestos de trabajos formales, a nivel nacional, fueron de 6.60 millones en abril, un incremento de 4% respecto al mismo mes del 2025. Es la tasa más “tímida” en los últimos cinco meses. En el primer cuatrimestre, se marcó un avance de 4.3%.

Los puestos formales en el ámbito privado subieron hasta los 4.93 millones en los primeros cuatro meses del año, un 5.4% más que hace un año. En tanto, el sector publico alcanzó a los 1.67 millones, un 1.5% más que en 2025.

El ingreso promedio formal en abril fue de S/ 3,351, un incremento interanual en términos reales de 3.5%. Mientras en el ámbito privado la cifra asciende a los S/ 3,110, en el público sube hasta los S/ 4,285.

Finanzas públicas

Una arista que genera también especial atención son las finanzas públicas del país, en un contexto de diversos beneficios remunerativos aprobados en el sector público en los últimos años.

El déficit fiscal, en junio, se ubicó en un 1.3% del Producto Bruto Interno (PBI). Este indicador mejoró su panorama luego de ubicarse en 2.1% en marzo, en 1.9% en abril y en 1.6 % en mayo.

Este resultado respondió a un crecimiento de los ingresos del Estado superior al registrado por el gasto. Solo en junio, los ingresos corrientes del Gobierno general aumentaron 23%, mientras que los gastos no financieros crecieron 2.4%.

La meta de déficit fiscal prevista para este año es que se ubique en un 1.8% del PBI.

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