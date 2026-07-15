Luego de varios meses creciendo a tasas de más de 3%, la economía peruana se desaceleró en mayo con un avance de 1.80%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El resultado del Producto Bruto Interno (PBI) alcanzado en mayo es el peor registrado en medio año, es decir, el menor desde noviembre del 2025.

Con este resultado, la producción nacional acumuló un avance de 3.20% entre enero y mayo, mientras que en los últimos doce meses registró una expansión de 3.54%.

El desempeño de los primeros cinco meses el año estuvo explicado principalmente por el crecimiento de los rubros de Construcción, Comercio, Alojamiento y Restaurantes, Transporte, y otros servicios, aunque tres sectores continuaron retrocediendo.

Entre las actividades que vienen mostrando resultados negativos, los cuales estarían asociados al impacto del Fenómeno de El Niño y otros factores internacionales se encuentran:

Pesca (-30.64%)

Manufactura (-0.81%)

Minería e hidrocarburos (-0.70%)

El resultado del Producto Bruto Interno (PBI) alcanzado en mayo es el peor registrado en medio año. (Imagen: INEI)

Actividades en rojo

Pese al crecimiento de la economía en los primeros meses del 2026, las actividades que mantuvieron un desempeño negativo durante el mes de mayo fueron: pesca y manufactura.

Solo la producción pesquera cayó 73.1% en ese mes, en medio de las paralizaciones a la primera temporada de pesca de anchoveta debido a las condiciones climáticas generadas por el Fenómeno de El Niño.

La captura de anchoveta -recurso esencial para la producción de harina y aceite de pescado- alcanzó apenas 31,771 toneladas durante mayo, por debajo de las 1.33 millones de toneladas registradas en el mismo mes del año pasado, lo que representó una caída de 97.6%.

En cuanto a manufactura, el reporte del INEI indica que enfrentó una contracción de 10.67%. Esto se explicó por la caída de 41.70% del subsector primario ante una menor elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, así como por la caída en la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos.

Pese a ello, la producción no primaria en las fábricas creció 5.44% ante el avance de la industria de bienes intermedios y de bienes de capital.

Aunque el PBI sigue positivo, tres sectores continuaron en rojo entre enero y mayo. (Imagen: INEI)

Las actividades que empujaron el crecimiento

Solo en mayo, el PBI fue impulsado por el buen desempeño de construcción, comercio, electricidad y gas, manufactura, alojamiento y restaurantes, entre otros.

El sector Comercio fue uno de los principales motores de la economía al crecer 6.91%, impulsado por el mayor dinamismo del comercio mayorista, minorista y automotriz. En este rubro se destacó la mayor venta de metales y minerales, materiales de construcción, supermercados, farmacias y vehículos.

Le siguieron las actividades de Construcción, que logró un crecimiento de 4.66% por el mayor consumo interno de cemento. Pese a ello, se advirtió que la ejecución física de obras públicas retrocedió 4.74% por una menor inversión del Gobierno Nacional.

En tanto, en mayo el rubro de Minería e Hidrocarburos avanzó 2.60%, recuperándose luego de tres meses consecutivos de resultados negativos. El desempeño respondió al aumento de la producción de hierro, cobre, oro y estaño, así como por la mayor extracción de gas natural y líquidos de gas natural.