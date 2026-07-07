Pese a las complicaciones generadas por el conflicto en Medio Oriente y la posibilidad de que el Fenómeno El Niño se intensifique, el panorama para la economía peruana luce más favorable que hace algunos meses.

Ante esto, el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank elevó su proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3.2% a 3.5% para este 2026, considerando que los sectores no primarios tendrán un mejor desempeño que el estimado inicialmente.

De acuerdo con su reciente reporte macroeconómico, se espera un impulso, principalmente, en los rubros de construcción, comercio y servicios, respaldados por la expansión del consumo y la mayor inversión privada.

Scotiabank mejoró su estimado de crecimiento del PBI para 2026 de 3.2% a 3.5%.

Solo la inversión privada crecería 9.3% este año, superando la estimación inicial de 5.7% ante una mayor confianza empresarial luego del periodo electoral.

“Los resultados de la segunda vuelta electoral dieron la victoria a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), por un estrecho margen sobre Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JPP). En nuestra opinión, la victoria de FP -que posibilitará mantener el actual modelo económico- implicaría un impulso significativo en la confianza empresarial, que debería reflejarse en la evolución de la inversión privada en los próximos trimestres”, indicó el análisis del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

La inversión privada, detallaron, aumentaría en sectores como energía, comercio e industria. En tanto, la inversión residencial se mantendrá dinámica, impulsada por mejoras en los niveles de empleo y los ingresos, así como por un contexto de bajas tasas de interés hipotecarias.

El avance también estará asociado a los altos precios de los minerales. De hecho, la inversión minera aumentó 43.7% en el primer trimestre del año con proyectos de mejora de la eficiencia e iniciativas de expansión de capacidad, como el proyecto de cobre Tía María.

En cuanto al consumo privado, el estudio proyectó que crecería 3.5% debido a una mayor generación de empleo formal y mejores ingresos, sumado a una menor morosidad que favorecería el crédito de consumo.

¿Qué sectores seguirán creciendo?

El sector de construcción sería el de mayor crecimiento este año con un avance de 9.4%, impulsado por la autoconstrucción, el mercado inmobiliario y la ejecución de proyectos privados e infraestructura.

Le sigue el rubro de comercio, que crecería 4.5%, su mayor expansión desde 2015 debido al avance del empleo, los ingresos, así como la mayor disponibilidad de crédito de consumo y la mejora de la confianza del consumidor que favorece a la compra de bienes duraderos como vehículos nuevos y electrodomésticos.

En tanto, servicios avanzaría 4.1% impulsado por una mayor demanda interna, principalmente, en negocios como los de alojamiento, restaurantes y transporte, asociados al turismo.

De acuerdo con su reciente reporte, se espera un impulso principalmente en los rubros de construcción, comercio y servicios.

Uno de los rubros que, si bien seguiría creciendo, estaría limitado este año será el de manufactura. Con un crecimiento de 0.9%, el desempeño estaría frenado por la menor producción de harina y aceite de pescado, afectando a la manufactura primaria, mientras que la no primaria continuaría avanzando por la demanda de bienes de consumo masivo y las industrias vinculadas al sector construcción como la del cemento.

Otro rubro con limitaciones será el agropecuario, que enfrentará una desaceleración al crecer solo 0.9% debido a que las temperaturas más cálidas afectarían el rendimiento de diversos cultivos de la costa, entre ellos uva, limón, mango, arándanos y palta.

En este grupo de lento avance también estaría el sector de minería, que crecerá 1% ante la ausencia de grandes proyectos que entren en operación este año. Teniendo en cuenta el rubro total de minería e hidrocarburos, se prevé un estancamiento por un avance de apenas 0.2% este año.

El subsector hidrocarburos retrocedería 5% por la suspensión temporal de la producción de gas natural ocurrida en marzo, tras el incidente en el gasoducto de Camisea.

Por su lado, pesca enfrentará la mayor caída. La actividad pesquera se contraería 25.7% debido al calentamiento del mar provocado por el Fenómeno El Niño (FEN) costero, lo que ha reducido la disponibilidad de anchoveta y afecta tanto la primera temporada de pesca como las perspectivas para la segunda campaña del año.

Inflación y riesgos

Pese a mejorar su proyección de crecimiento, Scotiabank mantuvo una perspectiva cautelosa sobre la inflación. La entidad financiera estima que cerrará el 2026 en 3.7%, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCRP).

Esta previsión, indicaron, está asociada a los efectos temporales del alza internacional del petróleo registrada durante el primer semestre y, principalmente, al impacto que tendría el FEN costero sobre la producción agrícola y los precios de los alimentos.

Asimismo, proyecta que el tipo de cambio finalizará el año en S/ 3.35 por dólar y que la tasa de referencia del BCR permanecerá en 4.25% hasta fines de 2027.