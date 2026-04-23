Ante el avance del comercio ilícito, las empresas industriales vienen ajustando precios y buscando nuevos mercados. (Foto: Andina)
Ante el avance del comercio ilícito, las empresas industriales vienen ajustando precios y buscando nuevos mercados. (Foto: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El comercio ilícito sigue ganando terreno en el Perú. Un reciente estudio de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), compartido con Gestión, revela que casi la mitad de las empresas industriales son afectadas por alguna modalidad de esta actividad ilícita.

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