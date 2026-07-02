En mayo la producción pesquera cayó 73.1% por el fuerte retroceso en la captura de anchoveta, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (Imagen: Andina)
En mayo la producción pesquera cayó 73.1% por el fuerte retroceso en la captura de anchoveta, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los primeros indicadores de la actividad económica de mayo muestran resultados mixtos con una fuerte caída para la pesca, pero mayores avances para los rubros de hidrocarburos y construcción, informó .

Solo la producción pesquera cayó 73.1% durante mayo, un mes marcado por las paralizaciones a la primera temporada de debido a las condiciones climáticas generadas por el .

La captura de anchoveta -recurso esencial para la producción de harina y aceite de pescado- alcanzó apenas 31,771 toneladas durante mayo, por debajo de las 1.33 millones de toneladas registradas en el mismo mes del año pasado, lo que representó una caída de 97.6%.

En contraste, la pesca destinada al consumo humano directo creció 4.5%, impulsada por una mayor extracción de especies para consumo fresco y para la elaboración de conservas.

La producción pesquera cayó 73.1% por menor captura de anchoveta, pero los hidrocarburos volvieron a terreno positivo. (Imagen: INEI)
La producción pesquera cayó 73.1% por menor captura de anchoveta, pero los hidrocarburos volvieron a terreno positivo. (Imagen: INEI)
LEA TAMBIÉN: El Niño golpearía “fuerte” a la economía peruana en el verano, pero esto podría compensarlo

Hidrocarburos nuevamente al alza

Uno de los sectores que habría mejorado sus resultados en mayo fue el de . Esta actividad retomó el crecimiento con un avance de 3.24%, tras tres meses en negativo.

El resultado se dio por un mayor volumen de producción de gas natural (14.2%) y líquidos de gas natural (10.4%), aunque atenuado por la caída en la crudo (17.5%).

La recuperación se dio luego de la normalización de la producción de gas natural y líquidos de gas natural, que generó restricciones operativas en marzo por la deflagración en el ducto de Camisea y del mantenimiento temporal de la planta Melchorita en abril.

Cabe añadir que este crecimiento fue liderado por una mayor producción de Pluspetrol en los lotes 56 y 88, además de Aguaytía Energy, Olympic Perú y UNNA Energía.

Mejores perspectivas

En mayo también se observó una mejor producción de , que creció 5.47%, impulsada principalmente por una mayor generación termoeléctrica y de fuentes renovables como la eólica y solar, mientras que la generación hidroeléctrica disminuyó.

Otro indicador que mantuvo una evolución favorable fue el , que aumentó 7.97% en mayo y acumuló cinco meses consecutivos de crecimiento.

De acuerdo con el INEI, este desempeño estuvo sustentado por el avance de obras de vivienda e infraestructura ejecutadas por empresas del sector privado, así como por proyectos de autoconstrucción de viviendas.

En mayo se impulsó el consumo de cemento, clave para la construcción, y también avanzó la producción en electricidad. (Imagen: INEI)
En mayo se impulsó el consumo de cemento, clave para la construcción, y también avanzó la producción en electricidad. (Imagen: INEI)

TE PUEDE INTERESAR

Economía peruana ahora crecería 3.1% este año, pero El Niño y otros seis riesgos preocupan
Economía peruana repuntó en abril, pero estas actividades clave siguen en rojo
Banco Mundial mantiene en 2.7% expectativa de crecimiento de la economía peruana: las razones
BCRP: Expectativas sobre la economía peruana a 3 meses suman su segundo mes bajo pesimismo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.