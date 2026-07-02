Los primeros indicadores de la actividad económica de mayo muestran resultados mixtos con una fuerte caída para la pesca, pero mayores avances para los rubros de hidrocarburos y construcción, informó Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Solo la producción pesquera cayó 73.1% durante mayo, un mes marcado por las paralizaciones a la primera temporada de pesca de anchoveta debido a las condiciones climáticas generadas por el Fenómeno de El Niño.

La captura de anchoveta -recurso esencial para la producción de harina y aceite de pescado- alcanzó apenas 31,771 toneladas durante mayo, por debajo de las 1.33 millones de toneladas registradas en el mismo mes del año pasado, lo que representó una caída de 97.6%.

En contraste, la pesca destinada al consumo humano directo creció 4.5%, impulsada por una mayor extracción de especies para consumo fresco y para la elaboración de conservas.

La producción pesquera cayó 73.1% por menor captura de anchoveta, pero los hidrocarburos volvieron a terreno positivo. (Imagen: INEI)

Hidrocarburos nuevamente al alza

Uno de los sectores que habría mejorado sus resultados en mayo fue el de hidrocarburos. Esta actividad retomó el crecimiento con un avance de 3.24%, tras tres meses en negativo.

El resultado se dio por un mayor volumen de producción de gas natural (14.2%) y líquidos de gas natural (10.4%), aunque atenuado por la caída en la producción de petróleo crudo (17.5%).

La recuperación se dio luego de la normalización de la producción de gas natural y líquidos de gas natural, que generó restricciones operativas en marzo por la deflagración en el ducto de Camisea y del mantenimiento temporal de la planta Melchorita en abril.

Cabe añadir que este crecimiento fue liderado por una mayor producción de Pluspetrol en los lotes 56 y 88, además de Aguaytía Energy, Olympic Perú y UNNA Energía.

Mejores perspectivas

En mayo también se observó una mejor producción de electricidad, que creció 5.47%, impulsada principalmente por una mayor generación termoeléctrica y de fuentes renovables como la eólica y solar, mientras que la generación hidroeléctrica disminuyó.

Otro indicador que mantuvo una evolución favorable fue el consumo interno de cemento, que aumentó 7.97% en mayo y acumuló cinco meses consecutivos de crecimiento.

De acuerdo con el INEI, este desempeño estuvo sustentado por el avance de obras de vivienda e infraestructura ejecutadas por empresas del sector privado, así como por proyectos de autoconstrucción de viviendas.