“Perú tiene un crecimiento que, si bien es menor al resultado del año pasado, ronda el 3% y puede mejorar en 2027. De hecho, el sesgo para este pronóstico es al alza en medida que se consolide una agenda de medidas a favor del mercado [luego de los resultados de las elecciones presidenciales] ”, indicó Ernesto Revilla, economista jefe de Citi para América Latina.

El ejecutivo destacó que el país cuenta con una macroeconomía estable y una tasa de inflación baja respecto a la región.

También valoró el reciente anuncio de que Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se mantendrá durante cinco años más en su cargo, luego de que Keiko Fujimori, la presidenta electa, le extendiera la invitación el lunes en conferencia de prensa. “Contribuye a la estabilidad”, refirió.

Siguientes pasos para la economía de Perú

En un contexto de positivas perspectivas para América Latina, Revilla subrayó que el Perú cuenta con un importante potencial para aprovechar la coyuntura global y diferenciar a bien su dinamismo económico.

“Uno de los mensajes centrales que traemos en este trimestre es lo bien posicionada que está América Latina en el contexto actual y yo me atrevería a decir que Perú es uno de los países mejor posicionados dentro de una región bien posicionada”, valoró ante una consulta de Gestión.

Entre los factores que marcan este distanciamiento está un panorama con un buen momento macroeconómico. “Hay un giro favorable para la inversión privada y con un contexto de monedas estables”, indicó.

El segundo aspecto, más en detalle, es la previsión de un giro político hacia mayor certeza regulatoria, destrabando algunos proyectos que estuvieron “castigados” en los últimos años. “Hay un giro que ha pasado de izquierda a derecha y se ha consolidado, por ejemplo, con Perú y Colombia”, mencionó. Pero nuestro país marca una diferencia.

“Perú es grado de inversión y se percibe como tal hacia el futuro, mientras que Colombia y Brasil no lo son. México lo es, pero con una trayectoria negativa en su crédito, así que para Perú es el momento de consolidar y transformar la estabilidad macroeconómica a mayor estabilidad política y microeconómica. La nueva administración [de Keiko Fujimori] podría avanzar en ese sentido”, mencionó.

Precisamente, para el caso de Perú, Revilla indicó que, en adelante, el foco de los analistas de mercados estará en cómo puede consolidarse el panorama político luego de años de severa inestabilidad, con cambios de presidentes y más, así como también en la materialización de una agenda de desregulación.

“Uno de los retos [a resolver] es consolidar una mayor estabilidad política. El primer paso está hecho, pero no garantiza reformas. El mercado ya sabe que Perú tiene unos fundamentos macroeconómicos sólidos, pero que ha estado sujeto a esta gran incertidumbre política por ya más de una década. A muchos analistas les gusta comentar cuántos presidentes y ministros han tenido en los últimos años, y es sorprendente el número”, anotó. “Hoy el mercado está atento a la conformación del gabinete ministerial”, agregó.

Un aspecto que suma a una proyección de mayor estabilidad, indicó, es la composición de un Congreso bicameral. “Entonces, Perú puede convertirse en una buena plataforma de inversión” , comentó.

Respecto a las señales de un mayor avance de los proyectos de inversión, mediante la desregulación del sistema, Revilla apuntó que deberá asegurarse la seguridad jurídica en varios sectores, siendo uno de ellos el de la minería.

“Me parece que los mensajes de la nueva administración van en ese sentido, así es que Perú está bien posicionado dentro de una región que está bien posicionada”, destacó.

Los motores económicos para Latam

Los pilares que explican el buen momento generalizado para América Latina, a decir de Revilla, es que está lejos de los conflictos geopolíticos que hoy ocurren, por ejemplo, de Medio Oriente. “Eso hace que los inversionistas vean un lugar con potencial si las condiciones para la inversión se vuelven más amigables”, señaló.

Otro factor es que la región se ha visto favorecida por la reconfiguración global comercial, en un contexto donde Estados Unidos se desacopla de Asia y Europa.

“Estados Unidos sigue demandando bienes que Latam produce y es imposible que los generen dentro de su territorio, como materias primas, alimentos, manufactura de bajo y mediano valor agregado”, comentó.

A esto se sumó que Latam ofrece cierta estabilidad frente a otros países respecto al uso de la Inteligencia Artificial (IA). “Latam, por su menor uso, está menos dispuesta a sufrir disrupciones por la IA”, sostuvo.

“Si bien toda América Latina se beneficia de estos factores, quizás en el margen, Perú se puede beneficiar un poco más porque tiene unos fundamentos macroeconómicos muy sólidos y eso lo diferencian como una plataforma de inversión que puede ser muy importante hacia adelante, si es que se logra avanzar en la consolidación de la estabilidad política”, resumió.

El Niño está entre los principales riesgos locales. | GEC

Por último, Revilla indicó que el principal riesgo local para algunas economías de América Latina es la previsión de un Fenómeno El Niño (FEN) con incidente “fuerte” o “muy fuerte”.

“Esto podría afectar, por ejemplo, los costos del consumo de electricidad, que serían más altos por las presas que tendrían menos volúmenes de agua”, apuntó. “Pondría a El Niño en un nivel elevado en la lista de riesgos locales”, complementó.