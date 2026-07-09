Desde el Citi Research destacaron que el país cuenta con una macroeconomía estable y una tasa de inflación baja respecto a la región. | Andina
Desde el Citi Research destacaron que el país cuenta con una macroeconomía estable y una tasa de inflación baja respecto a la región. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Aunque a un menor ritmo que el año pasado (3.4%), la economía peruana continuaría su tendencia de crecimiento y marcaría un avance de 2.9% en este año y de 3% en el siguiente, proyectó Citi Research, durante su reciente presentación “Perspectivas Económicas Q2-2026”.

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