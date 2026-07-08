Las estimaciones de intensidad del FEN son de moderadas a fuertes para los siguientes meses. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El Índice de Competitividad Regional (Incore) en su versión 2026 mostró una ligera mejora en su promedio nacional, al pasar de 5.3 puntos a un 5.5 en una escala hasta el 10. Sin embargo, destacó la variación de posiciones de las regiones de Perú en esta actualización.

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