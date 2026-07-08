El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo ligeramente su previsión de crecimiento de la economía mundial para 2026, situándola en 3%, una décima por debajo de la estimación de abril . El organismo considera que, pese a las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Medio, los avances en inteligencia artificial (IA) están ayudando a mitigar parte del impacto sobre la actividad económica.

Según el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), publicado este miércoles, la economía global ha mostrado una mayor capacidad de resistencia frente a las consecuencias de la guerra. El FMI señala que actualmente existen riesgos “más equilibrados” que en abril, debido a que conviven factores negativos, como las interrupciones en la oferta, con otros positivos, como el impulso de la IA.

“Esta leve desaceleración se debe a que los efectos de la guerra en Oriente Medio se ven contrarrestados en parte por el mayor ímpetu que la demanda imprime al ciclo tecnológico mundial gracias a los avances en inteligencia artificial (IA) y su adopción. El impacto varía considerablemente en función del grado en que cada país está expuesto a la guerra y su posición en la cadena de valor tecnológica”, se lee en el informe.

Inflación sube por mayores costos de energía

El organismo también elevó su proyección para la inflación mundial. Ahora estima que la inflación general alcanzará el 4.7% en 2026, frente al 4.4% previsto en abril, antes de moderarse hasta 3.9% en 2027.

El informe fue divulgado pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara durante la cumbre de la OTAN en Ankara que considera finalizado el alto el fuego con Irán, tras una nueva escalada de hostilidades entre Washington y Teherán.

Previamente, Estados Unidos había revocado la autorización para la comercialización de petróleo iraní en los mercados internacionales, como respuesta a los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

En ese contexto, el FMI proyecta que los precios de la energía permanecerán por encima de los niveles previos al conflicto. El barril de petróleo se ubicaría alrededor de US$ 89, un 9% más que lo previsto en abril, mientras que el gas natural rondaría los US$ 15, aproximadamente un 5% por encima de la estimación anterior.

Petróleo, gas y alimentos seguirán presionados

Las previsiones contemplan un incremento de 32% en los precios del petróleo y de 22% en los del gas natural durante 2026 respecto a 2025. Asimismo, se anticipan aumentos de 26% en los fertilizantes y de 8% en los alimentos.

El escenario base del FMI considera que el estrecho de Ormuz reabrirá a mediados de julio y que las condiciones volverán gradualmente a la normalidad hacia marzo de 2027, evitando una escasez severa de suministros.

El organismo también prevé que el crecimiento del comercio mundial se desacelere de forma marcada: pasaría de 5% en 2025 a 3.5% en 2026, antes de recuperarse hasta 4.3% en 2027. Estas estimaciones ya incorporan el efecto de los aranceles considerados en el análisis de abril.

En las economías avanzadas, el crecimiento alcanzaría 1.7% en 2026 y 1.8% en 2027. En tanto, los mercados emergentes y en desarrollo crecerían 3.8% en 2026, para luego acelerar hasta 4.5% un año después.

En la imagen, el barco contenedor más grande del mundo, el CSCL Globe de la compañía China Shipping Group. Foto: EFE.

Oriente Medio se desacelera y la IA impulsa a otras economías

El FMI redujo con fuerza sus previsiones para Oriente Medio y Asia Central, donde ahora proyecta un crecimiento de apenas 0.7% en 2026, 1.2 puntos porcentuales menos que en abril, debido al supuesto de un cierre más prolongado del estrecho de Ormuz.

En contraste, las economías que lideran el desarrollo tecnológico continúan mostrando fortaleza. El organismo destacó el desempeño de Corea del Sur, cuya expansión alcanzó 7.5%, muy por encima del 1.8% previsto anteriormente, impulsada por las exportaciones de semiconductores y equipos vinculados a la inteligencia artificial.

No obstante, el FMI advierte que estas proyecciones fueron elaboradas en una etapa aún temprana del conflicto y podrían modificarse si aumentan las disrupciones en las cadenas de suministro o empeoran los indicadores de la actividad manufacturera.

Aunque considera que los riesgos están hoy más equilibrados, el organismo identifica como principales amenazas una eventual reactivación del conflicto en Oriente Medio y posibles correcciones en los mercados financieros. En el lado positivo, señala que una mayor adopción de la IA y una normalización del comercio internacional podrían mejorar el panorama económico.

El FMI añade que, si la reapertura del estrecho de Ormuz resulta más fluida de lo previsto, los precios de las materias primas podrían caer por debajo del escenario base, favoreciendo un mayor crecimiento y una inflación más moderada.

Asimismo, considera que el impacto positivo de la inteligencia artificial podría fortalecerse si la inversión en esta tecnología continúa siendo elevada o si las condiciones financieras se vuelven más favorables, compensando parcialmente los efectos de las tensiones geopolíticas y la fragmentación del comercio.

Finalmente, el organismo recomienda evitar subsidios generalizados y plantea reforzar la preparación de las economías para la IA mediante inversiones en infraestructura digital, capacitación de talento y una mayor cooperación internacional en comercio, deuda y gestión de crisis relacionadas con materias primas.

Con información de EFE.