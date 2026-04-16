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Financial Times
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¿Durante cuánto tiempo podremos seguir combinando una economía resiliente con una política caótica? ¿Puede la respuesta ser realmente “para siempre”? Si no es así, ¿terminará esta situación con el triunfo de la resiliencia sobre el caos, o todo lo contrario? Éstas son las preguntas que plantea la actual combinación de una economía robusta con una política que podría considerarse una farsa, si no fuera tan grave.

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