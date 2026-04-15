(COMBO) This combination of pictures created on June 18, 2025 shows, L/R, US President Donald Trump during the Group of Seven (G7) Summit at the Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge in Kananaskis, Alberta, Canada on June 16, 2025 and US Federal Reserve Chair Jerome Powell in Washington, DC, on June 2, 2025. President Trump lashed out on June 18, 2025, at the Federal Reserve for not cutting interest rates, calling the central bank's leader "stupid" and insisting that there is "no inflation" despite worries over fresh tariffs. "We have a stupid person, frankly, at the Fed, he probably won't cut today," Trump said, hours before the Fed was due to release its latest interest rate decision. "We have no inflation, we have only success, and I'd like to see interest rates get down." (Photo by Brendan SMIALOWSKI and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
(COMBO) This combination of pictures created on June 18, 2025 shows, L/R, US President Donald Trump during the Group of Seven (G7) Summit at the Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge in Kananaskis, Alberta, Canada on June 16, 2025 and US Federal Reserve Chair Jerome Powell in Washington, DC, on June 2, 2025. President Trump lashed out on June 18, 2025, at the Federal Reserve for not cutting interest rates, calling the central bank's leader "stupid" and insisting that there is "no inflation" despite worries over fresh tariffs. "We have a stupid person, frankly, at the Fed, he probably won't cut today," Trump said, hours before the Fed was due to release its latest interest rate decision. "We have no inflation, we have only success, and I'd like to see interest rates get down." (Photo by Brendan SMIALOWSKI and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
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Agencia AFP
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El mandatario estadounidense Donald Trump amenazó este miércoles con despedir al presidente de la (Fed, banco central), , si permanece en el cargo más allá de su mandato.

El mandato de Powell termina a mediados de mayo. Trump lo ha criticado repetidamente por no recortar las tasas de interés de forma más agresiva.

Tendré que despedirlo”, dijo Trump a Fox Business, si Powell “no se va a tiempo”. El presidente añadió: “He querido despedirlo”.

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El gobierno de Trump ha apuntado contra la independiente Fed en varios frentes. Inició una investigación sobre Powell por supuestos sobrecostos en obras de renovación en la institución y trató de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook.

Trump nombró al , pero debe ser confirmado por el Senado de Estados Unidos antes de asumir el cargo.

Kevin Warsh. Foto: EFE/ Will Oliver
Kevin Warsh. Foto: EFE/ Will Oliver

Warsh tiene una audiencia de confirmación ante el Comité Bancario del Senado el próximo martes.

Pero su confirmación enfrenta obstáculos, ya que algunos legisladores critican la investigación del Departamento de Justicia como una forma de presión política sobre el banco central.

El senador Thom Tillis —miembro del Partido Republicano de Trump que integra el Comité Bancario del Senado— ha prometido bloquear la designación mientras la investigación siga sin resolverse.

LEA TAMBIÉN: Powell descarta estanflación en EE.UU., ¿qué dijo sobre su salida de la Fed?

Mientras el proceso de nominación de Warsh esté paralizado, Powell puede permanecer legalmente en su cargo como presidente de la Fed.

Es poco común que un presidente de la Fed continúe como miembro de la junta después de que expire su mandato como máximo responsable.

Powell asumió por primera vez la dirección de la Fed durante la primera presidencia de Trump en 2018, y fue reelegido para el cargo bajo el demócrata Joe Biden en 2022.

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