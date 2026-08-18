En el sur, la minería cumple un papel aún más determinante como motor de crecimiento y desarrollo. (Imagen: Andina)
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
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En las últimas dos décadas la minería representó el 15% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y más del 60% del valor de las exportaciones. En el sur, este sector cumple un papel aún más determinante como motor de crecimiento y desarrollo.

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